भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बुधवार (9 सितंबर) को जूनियर एशिया कप के अपने अंतिम एलीट पूल मुकाबले में चीन के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला। इससे क्वार्टरफाइनल में उसका सामना पाकिस्तान से होगा। इस परिणाम के बाद भारत तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ 10 अंक लेकर पूल चरण में अजेय रहा।

बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ने एलीट पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और लगातार भारतीय हाफ में हमले करते हुए डिफेंस पर दबाव बनाया। मेजबान टीम को शुरुआती दौर में एक पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन भारत ने शानदार बचाव करते हुए चीन को बढ़त लेने का मौका नहीं दिया।

भारत और चीन को एक-एक अंक मिला

दोनों टीमों ने लगातार प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी टीम विपक्षी डिफेंस को नहीं भेद सकी और मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत और चीन को एक-एक अंक मिला। दोनों टीमों ने तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ एलीट पूल चरण का समापन 10-10 अंकों के साथ किया। हालांकि, बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ने एलीट पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत गुरुवार (9 सितंबर) को होने वाले पहले क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान का सामना करेगा।

पुरुष जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

कप्तान अनमोल इक्का ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए छह गोल किए जिससे मौजूदा चैंपियन भारत ने बुधवार को यहां चीनी ताइपे को 15-0 से करारी शिकस्त देकर जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अनमोल ने पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलने के अपने कौशल का शानदार नमूना पेश किया। भारतीय टीम पहले क्वार्टर में गोल नहीं कर पाई थी लेकिन इसके बाद उसने शानदार खेल दिखाया और दनादन गोल दागे। पांच बार की चैंपियन भारतीय टीम ने तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ पूल ए में 10 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। पूरी खबर पढ़ें।