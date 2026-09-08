भारतीय महिलाओं ने चीन के मोकी में मंगलवार आठ सितंबर 2026 को जापान को 7-0 से हराकर महिला जूनियर एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारतीय महिला टीम की टूर्नामेंट में यह लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले भारतीय महिलाओं ने मलेशिया को 11-1 और साउथ कोरिया को 4-1 से हराया था।

पहले क्वार्टर में तीन गोल हुए

भारत ने पहले क्वार्टर में तीन गोल किये। पांचवें मिनट में कृष्णा शर्मा ने गोल कर भारतीय टीम का खाता खोला। नौवें मिनट में सुप्रिया ने गोल कर भारत की बढ़त दोगुनी की। पूर्णिमा यादव ने 14वें मिनट में गोलकर पहला क्वार्टर खत्म होने से पहले भारत को 3-0 से आगे कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ

दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने दो गोल दागे और स्कोरलाइन पर 5-0 की बढ़त हासिल की। तीसरे क्वार्टर में गीता यादव ने 41वें मिनट में गोल किया। इसके बाद 45वें मिनट में गीता यादव ने फिर गोल दागा।

चौथे क्वार्टर में दो गोल दागे गए

चौथे क्वार्टर में पूर्णिमा यादव ने 46वें मिनट में गोल किया। सनिका चंद्रकांत माने ने 50वें मिनट में गोलकर भारत की बढ़त 7-0 कर दी। आखिरी दस मिनट में जापान की टीम ने थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाया, लेकिन वह एक भी गोल करने में सफल नहीं हो पाईं। इतना जरूर रहा कि भारतीय महिलाओं को और गोल करने से रोक दिया।

जूनियार महिला एशिया कप 2026 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से 5-5 टीमों को क्रमशः एलीट पूल और चैलेंजर पूल में रखा गया है। भारतीय महिलाएं एलीट पूल में है। एलीट पूल की अन्य टीमों में चीन, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया है। इस तरह पूल ए में अब भारत का अगला मुकाबला नौ सितंबर 2026 को चीन से होगा। चैलेंजर पूल में चीनी ताइपे, हॉन्गकॉन्ग, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और पाकिस्तान की टीमें हैं।

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The Indian Junior Women’s Team seals a commanding 7-0 win over Japan and books its place in the Quarter-final of the AHF Junior Asia Cup 2026! 🏑🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/g0NNfH3qF0 — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 8, 2026

The defending champions are ready for Japan! 🏑⚡



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जूनियर पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने दो गोल किये। अनमोल एक्का टूर्नामेंट में अब तक आठ गोल कर चुके हैं। भारत के तीन मैचों में सात अंक हैं। चीनी ताइपे के खिलाफ जीत उसे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



