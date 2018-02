INDvSA: तीसरे मैच में रोहित शर्मा के नाम जुड़ा एक और शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले किसी भारतीय खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ ऐसा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय ओपनर रोहित शर्मा के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। रोहित शर्मा इस पूरे दौरे पर अपने बल्ले का दम दिखाने में असफल रहे हैं। पांचवें वनडे मैच के दौरान उन्होंने एक शतकीय पारी जरूर खेली थी, लेकिन उस दौरान भी रोहित अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद टी-20 में रोहित से टीम को काफी उम्मीदें थी। रोहित छोटे फॉर्मेट में वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि टी-20 सीरीज में रोहित के बल्ले से रन निकलेंगे। रोहित शर्मा तीसरे मैच में भी महज 11 रन ही बना सकें, लेकिन तीसरे मैच में अफ्रीकी तेज गेंदबाज जूनियर डाला की गेंद पर एलबीडबल्यू आउट होते ही रोहित ने एक और शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल, टी-20 सीरीज के तीनों ही मैचों नें जूनियर डाला रोहित पर हावी नजर आए। इस पूरे सीरीज में रोहित ने डाला की सात गेंदों का सामना किया, जिनमें से तीन गेंदों पर वह आउट हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भारतीय खिलाड़ी टी-20 के तीन मैचों में एक ही गेंदबाज से आउट हुआ हो।

पहले मैच में रोहित शर्मा जहां डाला की गेंद पर कैच आउट हुए तो वहीं बाकी के बचे हुए दो मैचों में एलबीडबल्यू होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में भारत को जीत दिलाकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जिताने में कामयाब रहे। पहले दो टेस्ट मैचों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दिखा दिया कि वह विदेशी सरजमीं पर भी सीरीज जीतने का माद्दा रखते हैं।

Junior Dala to Rohit Sharma this series:

4 0 0 W W 0 W

First time an Indian batsman has been dismissed by the same bowler in three successive innings in T20Is#SAvIND

— Deepu Narayanan (@deeputalks) February 24, 2018