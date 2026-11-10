इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के शेड्यूल में बदलाव को लेकर फिर बहस तेज हो गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने टूर्नामेंट को अप्रैल-मई की जगह जनवरी में कराने का सुझाव दिया है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की सह-मालकिन जूही चावला भी उनके समर्थन में उतर आई हैं।

जूही चावला का मानना है कि भारत में भीषण गर्मी के दौरान दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने के बजाय इसके लिए जनवरी का महीना बेहतर हो सकता है। जूही चावला ने कहा कि इससे खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों को भी बेहतर अनुभव मिलेगा।

ललित मोदी की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए जूही चावला ने लिखा, ‘‘आईपीएल को अब क्रिकेट कैलेंडर में अपने लिए जगह तलाशने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने इतनी बड़ी पहचान बना ली है कि अब वह क्रिकेट कैलेंडर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भीषण गर्मी में क्यों होना चाहिए?’’

जूही चावला ने लिखा, ‘‘अगर आईपीएल के शेड्यूल पर फिर से विचार किया जा रहा है तो अप्रैल-मई की जगह जनवरी में इसका आयोजन क्यों नहीं किया जा सकता? इससे खिलाड़ियों को खेलने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा, क्रिकेट का स्तर बेहतर होगा और टूर्नामेंट से जुड़े सभी लोगों को अच्छा अनुभव मिलेगा। आईपीएल अब काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में इसके आयोजन के समय में बदलाव करने पर भी विचार किया जाना चाहिए।’’

The IPL no longer needs to find its place in the cricket calendar. It has earned the right to influence it.



So why keep playing the biggest cricket tournament on the planet in the harshest heat? And if the calendar is being reconsidered, why not January instead of April-May?… — Juhi Chawla Mehta (@iam_juhi) November 9, 2026

ललित मोदी ने नौ नवंबर 2026 की सुबह (भारतीय समयानुसार) X पर एक पोस्ट शेयर की। ललित मोदी ने अपनी पोस्ट में IPL आयोजन के समय में बदलाव की जरूरत बताई। ललित मोदी ने लिखा, ‘‘IPL और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को लेकर कुछ लोगों के मन में गलतफहमी है।’’

ललित मोदी के मुताबिक, ‘‘कई क्रिकेट पत्रकारों और प्रशासकों ने मुझसे इस बारे में संपर्क किया है। कुछ लोग इस प्रस्ताव पर चिंता जता रहे हैं तो कुछ क्रिकेट के व्यावसायिक मॉडल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी बात साफ तौर पर रखने का फैसला किया।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘IPL को आयोजन के लिए ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल/आईसीसी) से अलग विंडो मांगने की जरूरत नहीं है। आईपीएल BCCI के स्वामित्व और संचालन वाला घरेलू टूर्नामेंट है। इसे कब आयोजित करना है, इसका फैसला BCCI कर सकता है।

ललित मोदी ने बताया, ‘‘हालांकि, आईपीएल के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम और खिलाड़ियों की उपलब्धता का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आईपीएल को कैलेंडर में किसी खास समय पर आयोजन के लिए मंजूरी लेनी पड़े।’’

ललित मोदी के मुताबिक, ‘‘IPL अब ऐसा टूर्नामेंट नहीं है, जिसे विश्व क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की जरूरत हो, बल्कि विश्व क्रिकेट को यह स्वीकारना चाहिए कि यह पहले ही अलग पहचान बना चुका है। जब 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब बहुत से लोगों को लगता था कि यह सफल नहीं होगा।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘उस समय भारत के फिल्म, टेलीविजन और मनोरंजन जगत को भी लगता था कि वे IPL का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जब इसने देशभर के लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया तो फिल्मों की रिलीज की तारीखें आगे बढ़ाई जाने लगीं, प्राइम टाइम टीवी कार्यक्रमों पर असर पड़ा और मनोरंजन जगत को अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘IPL ने बॉलीवुड से अपने लिए अलग समय नहीं मांगा था, बल्कि बॉलीवुड को उसके हिसाब से कार्यक्रम बदलने पड़े। अब IPL को भी अपने लिए सबसे बेहतर समय चुनने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी प्रतियोगिताएं उसी समय आयोजित होकर IPL को टक्कर देने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन आखिर में व्यावसायिक सफलता ही सबसे अहम होगी।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘दुनिया के बड़े क्रिकेटर भी जानते हैं कि IPL में खेलने से उन्हें कितने बड़े आर्थिक अवसर मिलते हैं। कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सालाना क्रिकेट कमाई का बड़ा हिस्सा IPL के अनुबंध से आता है। ऐसे में इस लीग का आर्थिक महत्व आगे भी बना रहेगा।’’

ललित मोदी ने IPL की तुलना फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) से की। ललित मोदी ने लिखा, ‘‘IPL अब क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा खेल और व्यावसायिक ब्रांड बन चुका है। इसकी ताकत इसकी टीमें, खिलाड़ी, प्रशंसक और व्यावसायिक मॉडल हैं। इसे दूसरी प्रतियोगिताओं से अपने लिए कैलेंडर में जगह खाली करने की मांग करने की जरूरत नहीं है।’’

ललित मोदी ने चैंपियंस लीग टी20 को दोबारा शुरू करने के विचार का भी समर्थन नहीं किया। ललित मोदी ने लिखा, ‘‘मैं इस टूर्नामेंट की शुरुआत से जुड़ा था। उस समय इसका व्यावसायिक मॉडल सही था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।’’

ललित मोदी के मुताबिक, ‘‘IPL की फ्रेंचाइजी के मालिकाना हक वाले समूह अब कई देशों की टी20 लीग में टीमें खरीद चुके हैं। ऐसे में एक ही मालिकाना समूह की टीमें किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में आमने-सामने खेलेंगी तो हितों के टकराव और संचालन से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘एक अन्य टूर्नामेंट शुरू करने का मतलब नहीं है, जो उन्हीं खिलाड़ियों, प्रसारणकर्ताओं, प्रायोजकों और पहले से व्यस्त क्रिकेट कैलेंडर के लिए प्रतिस्पर्धा करे। हमें एक और प्रतियोगिता की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले से सफल IPL को और मजबूत करने की जरूरत है।’’

ललित मोदी ने IPL के आयोजन के समय में बदलाव के लिए दो विकल्प सुझाए। पहला- अप्रैल-मई की भीषण गर्मी से बचने के लिए टूर्नामेंट जनवरी में शुरू किया जाए। दूसरा- अक्टूबर से अप्रैल के बीच इसके आयोजन के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार किया जाए।

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘IPL का विस्तार ऐसे करना चाहिए, जिससे वह लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर परिस्थितियां मिलें, प्रसारण से अधिक कमाई हो और भारतीय क्रिकेट की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो।’’

ललित मोदी ने लिखा, ‘‘बीसीसीआई (BCCI/भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के पास IPL जैसा बड़ा टूर्नामेंट, उसका विशाल दर्शक वर्ग और मजबूत व्यावसायिक क्षमता है। सिर्फ यह जरूरत है कि BCCI इनका पूरा इस्तेमाल करने का आत्मविश्वास दिखाए।’’

ललित मोदी ने ICC और दूसरे क्रिकेट बोर्डों से भी इस आर्थिक वास्तविकता को समझने और उसके अनुसार सहयोग करने की अपील की। ललित मोदी ने लिखा, ‘‘पुराने क्रिकेट कैलेंडर को बनाए रखने के लिए IPL से हमेशा समझौता करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।’’

ललित मोदी के मुताबिक, ‘‘आने वाले समय के क्रिकेट को पुराने आर्थिक तौर-तरीकों से नहीं चलाया जा सकता। आईपीएल की शुरुआत बाजार के पीछे चलने के लिए नहीं, बल्कि बाजार को बदलने के लिए हुई थी।’’

THE IPL DOES NOT NEED A WINDOW. IT CREATES ITS OWN.



By Lalit Modi | Founder, Indian Premier League



There seems to be a fundamental misunderstanding about the IPL and the international cricket calendar. A lot of cricket journalists and Cricket Administrators have reached out to… pic.twitter.com/PsoIPOKAk2 — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) November 9, 2026

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