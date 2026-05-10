आईपीएल 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर जोश इंग्लिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 33 गेंद पर 85 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के लगाए। इस पारी के साथ इंग्लिस ने कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। उन्होंने चेन्नई में सबसे तेज पचासा बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया।

चेपॉक में आईपीएल का सबसे तेज पचासा

चेपॉक के मैदान पर 17 गेंद पर इंग्लिस का पचासा, आईपीएल इतिहास में इस मैदान पर यह सबसे तेज अर्धशतक है। उन्होंने 257.58 के स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी की। साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह आईपीएल में तीसरा सबसे तेज पचासा था। इस मामले में उन्होंने निकोलस पूरन के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस रिकॉर्ड की टॉप 5 लिस्ट में चार स्थानों पर निकोलस पूरन ही हैं। उन्होंने 15, 16, 18 और 19 गेंदों पर लखनऊ के लिए फिफ्टी ठोकी है।

LSG के लिए आईपीएल में सबसे तेज पचासा

15 गेंद: निकोलस पूरन vs RCB, बेंगलुरु, 2023

निकोलस पूरन vs RCB, बेंगलुरु, 2023 16 गेंद: निकोलस पूरन vs MI, मुंबई (वानखेड़े), 2026

निकोलस पूरन vs MI, मुंबई (वानखेड़े), 2026 17 गेंद: जोश इंग्लिस vs CSK, चेन्नई, 2026

जोश इंग्लिस vs CSK, चेन्नई, 2026 18 गेंद: निकोलस पूरन vs SRH, हैदराबाद, 2025

निकोलस पूरन vs SRH, हैदराबाद, 2025 19 गेंद: निकोलस पूरन vs MI, मुंबई (वानखेड़े), 2024

IPL मैच में 1-6 ओवर में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

87(25) : सुरेश रैना vs PBKS, मुंबई (वानखेड़े), 2014

सुरेश रैना vs PBKS, मुंबई (वानखेड़े), 2014 84(26) : ट्रेविस हेड vs DC, दिल्ली, 2024

78(24) : जेक प्रेजर मैकगर्क vs MI, दिल्ली, 2024

ट्रेविस हेड vs DC, दिल्ली, 2024 जेक प्रेजर मैकगर्क vs MI, दिल्ली, 2024 77 (25) : जोश इंग्लिस vs CSK, चेन्नई, 2026

74(25) : एडम गिलक्रिस्ट vs DC, सेंचूरियन, 2009

जोश इंग्लिस vs CSK, चेन्नई, 2026 एडम गिलक्रिस्ट vs DC, सेंचूरियन, 2009 71(23) : प्रभसिमरन सिंह vs PBKS, दिल्ली, 2026

शतक से चूके जोश इंग्लिस

वैभव सूर्यवंशी के नाम 35 गेंद पर आईपीएल के दूसरे सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। जोश इंग्लिस के पास इस पारी में अच्छा मौका था यह रिकॉर्ड तोड़ने का। मगर वह इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए और अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 33 गेंद पर 85 रन की पारी खेली। जेमी ओवरटन ने उन्हें रोका और वापस पवेलियन भेज दिया।

IPL 2026 के बाद यह 3 खिलाड़ी भारत के लिए डेब्यू के दावेदार, वैभव सूर्यवंशी से भी आगे है एक खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के बाद तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी का नाम लगातार सुर्खियों में है, वहीं दो ऐसे गेंदबाज भी हैं जो टीम इंडिया में जल्द एंट्री करने के दावेदार हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





