एशेज सीरीज के तीसरे मुकाबले में बेन स्टोक्स की ऐतिहासिक पारी के दम पर इंग्लैंड ने एक विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में आखिरी विकेट के लिए बेन स्टोक्स ने जैक लीच के साथ 76 रनों की साझेदारी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के हाथों से जीत छीन ली। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन स्टोक्स एक अलग ही लय में दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने अपने हर तरीके को आजमा लिया लेकिन स्टोक्स को रोक नहीं सके। इसी बीच स्टोक्स के साथ मैदान पर एक हादसा भी हुआ लेकिन स्टोक्स डटे रहे और टीम को जीत दिला कर ही लौटे।

लगी गेंद और टूट गया हेलमेटः जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड को जीत के लिए 203 रनों की दरकार थी। हालांकि खेल शुरू हुआ तो रूट 2 रन जोड़कर आउट हो गए। इसके बाद सारी जिम्मेदारी स्टोक्स के कंधों पर थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी इस बात को जानते थे कि अगर स्टोक्स आउट हुए तो मैच उनके पक्ष में आ जाएगा। इसी बीच जोश हेजलवुड की एक शॉर्ट पिच गेंद सीधे आकर बने स्टोक्स के हेलमेट पर लगी। स्टोक्स के हेलमेट का नेक गार्ड दो टुकड़े हो गया। ऐसे में स्‍टोक्‍स को न केवल अपना हेलमेट बदलना पड़ा बल्कि फिजियो की मदद भी लेनी पड़ी।

