इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने गुरुवार (23 जुलाई) को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम और दर्ज करा लिया। वह क्रिस गेल को पीछे छोड़कर लॉर्ड्स में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और लंदन स्पिरिट के बीच द हंड्रेड 2026 के मैच में टी20 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। हालांकि, बटलर ने 11 गेंदों पर सिर्फ 16 रन बनाए। इसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था।

जोस बटलर के अब 487 टी20 पारियों में 146.74 के स्ट्राइक रेट से 14,572 रन हैं। उन्होंने 102 अर्धशतक और 9 शतक शामिल हैं। गेल को इसी साल कीरोन पोलार्ड ने पीछे छोड़ा था और टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। गेल के 455 पारियों में 14,562 रन हैं। वह तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं।

पोलार्ड से 231 रन पीछे बटलर

वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर गेल ने 144.75 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसमें 88 अर्धशतक और 22 शतक शामिल हैं।वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड 663 पारियों में 151.02 के स्ट्राइक रेट से 14,803 रन बनाकर शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने 70 अर्धशतक और दो शतक लगाए हैं। बटलर अब शीर्ष पर पहुंचने से सिर्फ 231 रन पीछे हैं। टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली भी शामिल हैं। उन्होंने 14,218 रन बनाए हैं।

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

कीरोन पोलार्ड (वेस्टइंडीज) – 14,803

जोस बटलर (इंग्लैंड) – 14,572

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) – 14,562

एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) – 14,449

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 14,284

विराट कोहली (भारत) – 14,218

जोस बटलर ने खेली T20I करियर की सबसे बड़ी पारी

जोस बटलर ने भारत के खिलाफ 5वें टी20 मैच में अपना शतक 51 गेंदों पर पूरा किया और इस मैच में 64 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 12 चौके भी लगाए। पूरी खबर पढ़ें।