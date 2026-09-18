इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 30 रन बनाते ही इतिहास रच दिया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे किए और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले टी20 क्रिकेट में किसी ने भी 15 हजार रनों का आंकड़ा नहीं छुआ था। वहीं इंग्लैंड ने लगातार दूसरा मैच जीतते हुए सीरीज भी कब्जा ली।

जोस बटलर अब कीरोन पोलार्ड से आगे निकल गए हैं। कीरोन पोलार्ड के नाम टी20 करियर में 14999 रन दर्ज हैं। वहीं बटलर 15 हजार टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। जोस बटलर ने अपने 528 टी20 मैचों की 497वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। उनके नाम टी20 क्रिकेट में 9 शतक और 107 अर्धशतक दर्ज हैं।

इस लिस्ट में पहले स्थान पर अब जोस बटलर आ गए हैं। पोलार्ड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि एलेक्स हेल्स तीसरे, क्रिस गेल चौथे और डेविड वॉर्नर पांचवें स्थान पर हैं। भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीरन100s50s4s6s
जोस बटलर5284971500091071363659
कीरोन पोलार्ड754671149992719391013
एलेक्स हेल्स537531145817931567604
क्रिस गेल46345514562228811321056
डेविड वॉर्नर43943814284101181464505
विराट कोहली43041314218101101283460
जेम्स विंस502490141879911595368
शोएब मलिक557515135710831059422
क्विंटन डी कॉक4634491304610851283563
फाफ डु प्लेसिस450426127829891155486

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ जीती टी20 सीरीज

इंग्लैंड ने पहले टी20 में श्रीलंका को 119 रनों से करारी शिकस्त दी थी और जोस बटलर ने इस मैच में 44 गेंद पर 80 रन की पारी खेली थी। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 16 गेंद पर 30 रन बनाए और टीम ने आसानी से 146 रन का लक्ष्य 12.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 अब 19 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा।

सचिन तेंदुलकर से आगे रोहित-विराट, गिल-राहुल बाहर; वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम का चयन हो चुका है। अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीयों की बात करें तो कोहली-रोहित लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर