इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 30 रन बनाते ही इतिहास रच दिया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे किए और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले टी20 क्रिकेट में किसी ने भी 15 हजार रनों का आंकड़ा नहीं छुआ था। वहीं इंग्लैंड ने लगातार दूसरा मैच जीतते हुए सीरीज भी कब्जा ली।
जोस बटलर अब कीरोन पोलार्ड से आगे निकल गए हैं। कीरोन पोलार्ड के नाम टी20 करियर में 14999 रन दर्ज हैं। वहीं बटलर 15 हजार टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। जोस बटलर ने अपने 528 टी20 मैचों की 497वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। उनके नाम टी20 क्रिकेट में 9 शतक और 107 अर्धशतक दर्ज हैं।
इस लिस्ट में पहले स्थान पर अब जोस बटलर आ गए हैं। पोलार्ड इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जबकि एलेक्स हेल्स तीसरे, क्रिस गेल चौथे और डेविड वॉर्नर पांचवें स्थान पर हैं। भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|100s
|50s
|4s
|6s
|जोस बटलर
|528
|497
|15000
|9
|107
|1363
|659
|कीरोन पोलार्ड
|754
|671
|14999
|2
|71
|939
|1013
|एलेक्स हेल्स
|537
|531
|14581
|7
|93
|1567
|604
|क्रिस गेल
|463
|455
|14562
|22
|88
|1132
|1056
|डेविड वॉर्नर
|439
|438
|14284
|10
|118
|1464
|505
|विराट कोहली
|430
|413
|14218
|10
|110
|1283
|460
|जेम्स विंस
|502
|490
|14187
|9
|91
|1595
|368
|शोएब मलिक
|557
|515
|13571
|0
|83
|1059
|422
|क्विंटन डी कॉक
|463
|449
|13046
|10
|85
|1283
|563
|फाफ डु प्लेसिस
|450
|426
|12782
|9
|89
|1155
|486
इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ जीती टी20 सीरीज
इंग्लैंड ने पहले टी20 में श्रीलंका को 119 रनों से करारी शिकस्त दी थी और जोस बटलर ने इस मैच में 44 गेंद पर 80 रन की पारी खेली थी। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 16 गेंद पर 30 रन बनाए और टीम ने आसानी से 146 रन का लक्ष्य 12.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया और 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 अब 19 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा।
सचिन तेंदुलकर से आगे रोहित-विराट, गिल-राहुल बाहर; वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 भारतीय
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