श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने जोस बटलर की अर्धशतकीय पारी साथ ही कप्तान हैरी ब्रुक की नाबाद शतकीय पारी (114 रन) के दम पर मेहमान टीम को 119 रन से हरा दिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में ब्रुक को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन इंग्लैंड की जीत में बटलर की पारी की भी खासी भूमिका रही। यही नहीं इस पारी के दम पर वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा से आगे निकल गए।

जोस बटलर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 44 गेंदों पर 80 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 181.82 का रहा। बटलर ने अपनी पारी में 3 छक्के और 8 चौके भी लगाए साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बटलर ने टी20आई में अब तक 161 मैचों में 4292 रन बना लिए हैं जबकि रोहित शर्मा ने 159 मैचों में 4231 रन बनाए थे। बटलर अब टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर खिसक गए।

टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बाबर आजम पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 145 मैचों में 4596 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर भारतीय टीम के बैटर विराट कोहली हैं जिन्होंने 125 मैचों में 4188 रन बनाए थे। इस सूची में 5वें नंबर पर हैं जिन्होंने 163 मैचों में 3895 रन बनाए हैं। मार्टिन गप्टिल 3531रन के साथ छठे स्थान पर हैं जबकि मोहम्मद रिजवान 106 मैचों में 3414 रन के साथ 7वें स्थान पर हैं। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिनमें बाद में बदलाव हो सकते हैं)

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

बल्लेबाजसालमैचपारीनाबादरनबेस्ट स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेट10050046
बाबर आजम2016-202614513618459612238.943590128.023391047780
जोस बटलर2011-202616114823429213134.332872149.4422911397189
रोहित शर्मा2007-2024159151194231121*32.053003140.8953212383205
विराट कोहली2010-2024125117314188122*48.693056137.041387369124
पॉल स्टारलिंग2009-2026163160123895115*26.312899134.3512414449141
मार्टिन गप्टिल2009-20221221187353110531.812602135.72203309173
मोहम्मद रिजवान2015-202410693213414104*47.412723125.37130528595
वीरनदीप सिंह2019-2026124116213410116*35.892676127.421238297139
मुहम्मद वसीम2021-202699996337111236.242233150.963267282196
डेविड वॉर्नर2009-2024110110123277100*33.432300142.471286337122

संजू ने तोड़ा यशस्वी का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार नंबर 1; T20I में 200+ की स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 भारतीय

संजू सैमसन ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया जबकि रोहित, तिलक, इशान समेत 5 बल्लेबाजों की बराबरी कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)