इंग्लैंड के तूफानी बल्लेबाज जोस बटलर ने द हंड्रेड 2026 के 21वें मैच में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए वेल्श फायर के खिलाफ 20 गेंदों पर 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी। बटलर ने इस पारी के साथ ही किरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20 प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-15 बैटर्स

14830 रन- जोस बटलर

14803 रन- कीरोन पोलार्ड

14562 रन- क्रिस गेल

14449 रन- एलेक्स हेल्स

14284 रन- डेविड वॉर्नर

14218 रन- विराट कोहली

13777 रन- जेम्स विंस

13571 रन- शोएब मलिक

12654 रन- क्विंटन डिकॉक

12531 रन- रोहित शर्मा

12493 रन- बाबर आजम

12333 रन- फॉफ डुप्लेसिस

12260 रन- कॉलिन मुनरो

12241 रन- डेविड मिलर

11458 रन- एरोन फिंच

वैभव-अभिमन्यु ओपनर, इशान नंबर 5, विराट को भी मौका; दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन के संभावित टॉप-7 बैटर

वैभव सूर्यवंशी 23 अगस्त से एक्शन में नजर आएंगे और दलीप ट्रॉफी 2026-27 में ईस्ट जोन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सीजन में वो अपनी टीम के लिए ओपन करते नजर आएंगे और उनके ओपनिंग पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)