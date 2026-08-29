पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में लॉर्ड्स में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने 24 रन की पारी खेली और रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भी जो रूट कुछ खास नहीं कर पाए थे और उन्होंने सिर्फ 4 रन ही बनाए थे।
जो रूट ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड
जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 24 रन बनाए और अब इंग्लैंड में यानी होम ग्राउंड पर उनके टेस्ट क्रिकेट में कुल 7594 रन हो गए। इसके साथ ही वो घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम पर दर्ज था जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने घरेलू मैदान पर कुल 7578 रन बनाए थे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने घरेलू मैदान पर टेस्ट में कुल 7216 रन बनाए थे।
जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक अपने घेरलू मैदान पर 89 टेस्ट मैच खेले हैं और इनकी 156 पारियों में उन्होंने 7594 रन बनाए हैं। जो रूट ने अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में कुल 24 शतक और 35 अर्धशतक भी लगाए हैं। वहीं रिकी पोंटिंग ने 92 मैचों की 154 पारियों में 7578 रन बनाए थे और इस दौरान कुल 23 शतक और 38 अर्धशतक भी लगाए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने भारत में खेले 94 टेस्ट मैचों की 153 पारियों में 7216 रन बनाए थे जिसमें 22 शतक और 32 अर्धशतक शामिल थे।
टेस्ट क्रिकेट में घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बैटर
|बल्लेबाज
|देश
|साल
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|100
|50
|जो रूट
|इंग्लैंड
|2013-2026
|89
|156
|7594
|254
|53.85
|24
|35
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|1995-2012
|92
|154
|7578
|257
|56.97
|23
|38
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|1990-2013
|94
|153
|7216
|217
|52.67
|22
|32
|महेला जयवर्धने
|श्रीलंका
|1997-2014
|81
|129
|7167
|374
|59.72
|23
|34
|जैक कैलिस
|साउथ अफ्रीका
|1995-2013
|88
|143
|7035
|224
|56.73
|23
|34
रोहित आखिरी पायदान पर, कोहली नंबर 1, सचिन-द्रविड़ लिस्ट में; सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय कप्तान
टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं जो रोहित शर्मा से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)