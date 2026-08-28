Central Delhi Kings vs Purani Dilli 6, Qualifier 2: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जोंटी सिद्धू ने पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए नाबाद शतक लगाया। जोंटी की इस पारी के दम पर सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 218 रन बनाए और पुरानी दिल्ली को जीत के लिए 218 रन का टारगेट दिया। जोंटी का इस सीजन में ये पहला शतक रहा और दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की उन्होंने दूसरी सबसे बेस्ट व्यक्तिगत पारी भी खेली।

जोंटी सिद्धू ने बनाए नाबाद 106 रन

इस मैच में पुरानी दिल्ली 6 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करने सिद्धार्थ जून और समर्थ सिंह आए। सिद्धार्थ 9 गेंदों पर 20 रन जबकि समर्थ 25 रन बनाकर आउट हो गए। तीरे नंबर पर आए युगल सैनी का बल्ला नहीं चला और वो 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए कप्तान जोंटी तो अलग अंदाज में ही नजर आए और मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर बरस पड़े।

जोंटी ने इस मैच में 46 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाए और इस दौरान 10 छक्के और 5 चौके भी जड़े साथ ही उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 230.43 का रहा। वो आखिर तक नाबाद रहे जबकि अन्य बल्लेबाजों में केशव डबास ने 16 रन जबकि वंश बेदी ने 11 रन की पारी खेली। आदित्य भंडाली 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। पुरानी दिल्ली के लिए इस मैच में पंकज जसवाल ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए।

दिल्ली प्रीमियर लीग की दूसरी बेस्ट पारी

जोंटी दिल्ली ने क्वालिफायर 2 मैच में नाबाद 106 रन की पारी खेली और ये दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 की दूसरी सबसे बेस्ट पारी साबित हुई। इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी पारी खेलने का कमाल सनत सांगवान ने किया है और उन्होंने 111 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा तीसरी बेस्ट पारी अनुज रावत के नाम है जिन्होंने 105 रन बनाए थे जबकि चौथे नंबर पर यश ढुल हैं जिन्होंने 100 रन की पारी खेली थी।

देवदत्त पडिक्कल नंबर 2, पंत से आगे ध्रुव जुरेल, सोनल-मानव टॉप पर; भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के टॉप-5 बैटर-बॉलर

भारत और श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में देवदत्त पडिक्कल दूसरे नंबर पर रहे जबकि ध्रुव जुरेल ने ऋषभ पंत से ज्यादा रन बनाए। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मानव सुतार रहे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)