क्रिकेट जगत में अक्सर चर्चा गेंदबाजों और बल्लेबाजों की होती रही है। जब भी कोई टीम मुकाबला जीतती है तो उस जीत का श्रेय भी इन्हीं दोनों के खाते में जाता रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स ने इस प्रचलित मान्यता और सोच को बदल डाला और अपनी दमदार फील्डिंग की बदौलत न सिर्फ अपनी टीम को कई मुकाबले जिताए बल्कि उनकी इस प्रतिभा की दुनिया कायल भी थी। जितनी तेजी और फुर्ती के साथ वो गेंद पर टूटते थे वो किसी भी बल्लेबाज के लिए भय पैदा करने का काम करता था। उनकी इसी प्रतिभा का कमाल है कि आज भी जब दुनिया के शीर्ष फील्डरों की बात आती है तो रोड्स का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। हालांकि क्या आपको पता है कि आखिर इस दिग्गज की नजर में आखिर दुनिया के टॉप 5 फील्डर कौन हैं। उनका एक वीडियो आईसीसी ने शेयर किया है जिसमें इस बात का जिक्र है।

रोड्स की नजर में दुनिया के 5 सबसे शानदार फील्डरों की लिस्ट में एबी डिविलियर्स, हर्शल गिब्स और एंड्रयू सायमंड्स का नाम शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में भारतीय टीम से फिलहाल बाहर चल रहे सुरेश रैना का नाम टॉप पर है। वहीं इसके अलावा आखिरी नाम इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कॉलिंगवुड का आता है। हालांकि रोड्स ने साफ किया कि वो ऐसे खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं जो 30 गज के अंदर और बाहर शानदार फील्डिंग कर सकते हैं। खास बात यह है कि रैना के अलावा उनकी लिस्ट के सभी खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ऐसे में मौजूदा समय में रैना, रोड्स की नजर में सबसे पसंदीदा फील्डर हैं।

So glad to have retained my number 1⃣ spot on your list all these years, @JontyRhodes8 ! You’ve always inspired me by setting the highest standards on the field! https://t.co/DD93jfmj5Y

— Suresh Raina (@ImRaina) February 13, 2019