इंग्लैंड ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बना लिए। उसके लिए जॉनी बेयरस्टो ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने 48 गेंदों पर 86 रनों की तूफानी पारी खेली।

मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसका यह निर्णय उस समय सही साबित हुआ जब पहले ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन ने टेम्बा बवुमा (5) को जोस बटलर के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद कप्तान क्विंटन डीकॉक और फाफ डुप्लेसिस ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी की। डीकॉक 23 गेंद पर 30 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन का शिकार बन गए। डुप्लेसिस ने आईपीएल के अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा और 40 गेंद पर 58 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्हें सैम करन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया।

Faf du Plessis gets his first half-century of the #KFCT20 series

5⃣0⃣ runs

3⃣4⃣ balls

4⃣ boundaries

2⃣ maximums#SeeUsOnThePitch #SAvENG #KFCT20 | @KFCSA pic.twitter.com/FmdNk9f14v

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) November 27, 2020