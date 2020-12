लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier League 2020) के दूसरे सेमीफाइनल में जाफना स्टेलियंस की टीम ने दांबुला विकिंग को 37 रन से हरा दिया। सोमवार (14 दिसंबर) को हंबनटोटा के महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले को जीतकर जाफना की टीम फाइनल में पहुंच गई है। उसने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में दांबुला की टीम 19.1 ओवर में 128 रनों पर ढेर हो गई। मैच के हीरो रहे जाफना के जॉनसन चार्ल्स। वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज ने 56 गेंद पर 76 रन ठोक दिए।

दांबुला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसका यह फैसला गलत साबित हुआ। जाफना के ओपनर चार्ल्स और अविष्का फर्नांडो ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 68 रन जोड़ दिए। फर्नांडो 26 गेंद पर 39 रन बनाए। इस दौरान 2 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 150 का रहा। इस जोड़ी के टूटने के बाद चार्ल्स ने एक छोर को संभाले रखा। दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सका। चरिथ असालंका 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद कप्तान थिसारा परेरा 7 रन बनाकर चलते बने।

