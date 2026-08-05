WWE में पिछले एक साल में (करीब साढ़े 12 महीने) चार स्टार रेसलर्स का रिटायरमेंट देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में जॉन सीना ने कंपनी से बतौर रेसलर अलविदा कहा। इसके बाद वह WWE रिंग में दिखे लेकिन बतौर होस्ट। उनके अलावा एजे स्टाइल्स, गोल्डबर्ग और अब ब्रॉक लैसनर ने अपने रिटायरमेंट से फैंस को थोड़ा दुखी कर दिया है। खास बात यह है कि यह सभी दिग्गज अपने अंतिम मुकाबले में हार के साथ रिटायर हुए। ऐसी ही छह फाइटर्स की लिस्ट यहां बताई गई है।

49 साल के लैसनर ने समरस्लैम में ओबा फेमी से हार के बाद अपने रिटायरमेंट पर ऑफिशियल जानकारी दी और एक बार फिर से फैंस का दिल टूट गया। एक साल के अंदर चौथे दिग्गज रहे लैसनर जिन्होंने अपने करियर के अंत का फैसला किया। उनका 26 साल पुराना करियर कंपनी के साथ शानदार रहा। वह 10 बार WWE चैंपियन भी बने। दुर्भाग्यवश उनके करियर का अंत हार के साथ हुआ। आइए देखते हैं ऐसे सभी दिग्गजों की लिस्ट जिनका करियर हार के साथ खत्म हुआ।

WWE के 6 स्टार जिनके करियर का हार के साथ हुआ अंत

1- जॉन सीना

जॉन सीना ने अपनी अंतिम फाइट WWE में 13 दिसंबर 2025 को गुंथर के खिलाफ लड़ी। इस मैच में वह हारे और अपने 23 साल के ऐतिहासिक करियर के अंत का फैसला कर लिया।

2- एजे स्टाइल्स

जनवरी 2026 में रॉयल रम्बल का आयोजन हुआ था। इस इवेंट में एजे स्टाइल्स की भिड़ंत गुंथर से होनी थी। गुंथर के खिलाफ मैच से पहले स्टाइल्स के सामने शर्त थी कि अगर वह हारे तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश वह यह मैच नहीं जीत पाए और उन्हें रिटायर होना पड़ा।

3- बटिस्टा

रेसलमेनिया 35 यानी 2019 के इस मेगा इवेंट में बटिस्टा और मौजूदा चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच के बीच एक कांटे की टक्कर हुई थी। इस मुकाबले से पहले शर्त रखी गई थी कि अगर बटिस्टा हारे तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। अंत में रोमांचक भिड़ंत के बाद बटिस्टा को हार झेलनी पड़ी थी। इस तरह उनका करियर भी कंपनी के साथ आखिरी मैच में हार से खत्म हुआ।

4- कर्ट एंगल

स्टार फाइटर कर्ट एंगल ने भी अपनी आखिरी फाइट रेसलमेनिया 35 में ही लड़ी थी। उनका मुकाबला बैरन कॉर्बिन से हुआ था। उस मैच में कर्ट एंगल हार के बाद भावुक भी हुए थे। अपनी स्पीच में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था।

5- गोल्डबर्ग

गुंथर ने तीन बार एक साल में ऐसा किया जब उन्होंने किसी स्टार रेसलर को उसके करियर की आखिरी फाइट में हराया। सीना और स्टाइल्स से पहले गोल्डबर्ग का भी आखिरी मैच जुलाई 2025 में गुंथर के खिलाफ ही था। गुंथर ने इस मुकाबले में गोल्डबर्ग को हराया और इसके बाद गोल्डबर्ग के करियर का हार के साथ अंत हुआ।

6- ब्रॉक लैसनर

अब समरस्लैम 2026 में ओबा फेमी के खिलाफ हार के बाद ब्रॉक लैसनर के रिटायरमेंट की काफी अटकलें थीं। 49 वर्षीय लैसनर ने अब खुद अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। मैच में हार के बाद उन्होंने खुद फेमी का हाथ उठाया और उन्हें WWE का भविष्य कहा। वहीं अन्य दिग्गजों ने भी लैसनर को कंपनी के साथ शानदार करियर के लिए बधाई दी और शुक्रिया कहा।

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