जॉन सीना ने कुछ ही दिनों पहले कंपनी को अलविदा कहा था। उनके रिटायरमेंट पर फैंस समेत साथी रेसलर्स भी भावुक हुए थे। अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड निकी बेला अपनी जुड़वा बहन ब्री बेला के साथ वापसी करने को तैयार हैं। हाल ही में 2026 के वुमेंस रॉयल रंबल मैच में दोनों ने एंट्री की थी। अब एक इंटरव्यू में दोनों जुड़वा बहनों ने रेसलमेनिया 42 (WrestleMania 42) में उतरने का ऐलान किया है।

आपको बता दें कि 18 और 19 अप्रैल को रेसलमेनिया का आयोजन होगा। जॉन सीना की एक्स गर्लफ्रेंड निकी को पिछले साल जून में वापसी करते देखा गया था। उन्होंने हाल ही में अपनी बहन ब्री बेला के साथ रॉयल रंबल मैच में एंट्री की। ब्री की चार साल बाद इस इवेंट में वापसी हुई थी। इसके बाद दोनों जुड़वा बहनें रॉ के एपिसोड में भी नजर आई थीं। दोनों ने कहा था कि उनका अगला फोकस अब वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप पर होगा।

रेसलमेनिया 42 में दिखेगा जलवा

बेला सिस्टर्स को हाल ही में Access Daily में देखा गया था। यहां दोनों से जब रेसलमेनिया 42 में मौजूद रहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि, आधिकारिक तौर पर हम रेसलमेनिया में मौजूद रहेंगे। इस बार भी यह मेगा इवेंट लास वेगास में होने वाला है, अगर दोनों बेला सिस्टर्स रिंग में उतरती हैं तो तापमान निश्चित ही बढ़ने वाला है।

निकी बेला 2025 में कई इवेंट में एक्टिव नजर आई थीं। मौजूदा वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वकेर के साथ उनकी जोड़ी बनाई थी। बाद में यह जोड़ी तब टूटी जब निकी ने वकेर के ऊपर हील टर्न लिया था। मगर वकेर उसके बाद टाइटल भी जीतने में कामयाब रही थीं। निकी एक भी टाइटल 2025 में नहीं जीत पाईं। अब देखना होगा कि अगर रेसलमेनिया में वह उतरीं तो निकी और उनकी बहन क्या जलवा बिखेरती हैं।

