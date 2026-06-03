WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट) एक ऐसा फाइटिंग शो है जिसे भारत में भी खूब पसंद किया जाता है। इसके अलग-अलग कई इवेंट और आयोजन भारत में सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में क्लैन इन इटली ने काफी सुर्खियां बटोरीं। अगर इसके इतिहास के ऐसे पांच स्टार रेसलर्स की बात करें जिनका बेहद कम उम्र में ही अचानक निधन हो गया। इसमें हालिया नाम ब्रे वायट का भी है जिनकी मौत से कंपनी को काफी सदमा भी लगा था।

WWE के 5 स्टार जिनकी कम उम्र में हो गई मौत

1- उमागा (1973-2009)

एडवर्ड फाटू जिन्हें उमागा (Umaga) के नाम से भी WWE में जाना जाता था, वह 2006-07 में जॉन सीना के साथ राइवलरी के चलते काफी मशहूर हुए थे। समोआ के इस रेसलर ने कंपनी में खूब नाम कमाया। 4 दिसंबर 2004 को अचानक उनकी मौत की जानकारी सामने आई। महज 36 साल की उम्र में उमागा का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया।

उन्हें पेन किलर्स और हड्डियों को आराम देने वाली दवाओं के साथ मृत पाया गया था। उनके निधन का कारण भी ऐसी दवाइयों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण ही होने की खबरें आई थीं। उनका कम उम्र में निधन अन्य साथी रेसलर्स के लिए भी एक संदेश था।

2- एडी गुरेरो (1967-2005)

एडी गुरेरो (Eddie Guerrero) कंपनी के एक पॉपुलर रेसलर्स में से एक थे। उन्हें उनकी पर्सनैलिटी और बेहतरीन रेसलिंग स्किल के लिए जाना जाता था। वह क्राउंड का मनोरंजन करने के लिए मशहूर थे और उनके बीच काफी पॉपुलर भी थे। री मिस्टीरियो से उनकी अच्छी दोस्ती थी। उनका निधन 13 नवंबर 2005 को हुआ था। वह अपने होटल रूम में मृत पाए गए थे। उनका निधन भी हार्ट फेल होने के कारण बताया गया था। महज 38 साल की उम्र में WWE ने अपना एक बेहतरीन सितारा खो दिया था।

3- ओवेन हार्ट (1965-1999)

23 मई 1999 को 20वीं सदी के अंतिम दौर के स्टार रेसलर ओवेन हार्ट के निधन को सुनकर कंपनी में शोक की लहर दौड़ गई थी। वह उस वक्त के उभरते हुए सितारे थे। उनकी मौत एक खतरनाक स्टंट करते हुए हो गई थी। उनका निधन किसी बीमारी के चलते नहीं हुआ था। वह एक स्टंट कर रहे थे और तकनीकी खराबी के कारण वह उंचाई से नीचे गिर गए थे और उनके इतनी चोट लगी कि वह दोबारा उठ नहीं सके। उनका महज 34 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया था।

4- क्रिस बेनोइट (1967-2007)

WWE में 21वीं सदी के शुरुआती दशक में कई बड़े-बड़े रेसलर पॉपुलर थे। जॉन सीना, बटिस्टा, ब्रॉक लैसनर, कर्ट एंगल, री मिस्टीरियो, द रॉक के साथ एक नाम था क्रिस बेनोइट का। वह कंपनी के एक बेहतरीन फाइटर थे। जून 2007 में उन्होंने सभी को तब चौंका दिया जब पहले उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को मारा। उसके बाद खुद की जान दे दी। वह लंबे समय से मानसिक रूप से व्यथित थे और आखिरी में उन्होंने अपनी और अपने पूरे परिवार की जान ले ली। इस तरह 40 साल की उम्र में ही एक शानदार फाइटर का निधन हुआ।

5- ब्रे वायट (1987-2023)

WWE ने हाल ही में एक शानदार रेसलर को खोया था। उनके निधन के बाद पूरी कंपनी शोक में डूब गई थी। अगस्त 2023 में ब्रे वायट के निधन की खबर ने सभी को हिला दिया था। वह एक बेहतरीन फाइटर के साथ-साथ कंपनी के लिए रिंग में शानदार स्टोरी सुनाने के लिए भी मशहूर थे। उनकी यूनिक पर्सनैलिटी भी काफी पॉपुलर थी। वह अचानक एक दिन सोते-सोते मृत पाए गए थे। उनके निधन का कारण भी हार्ट अटैक था। उनके रूप में WWE ने महज 36 साल की उम्र का एक बेहतरीन रेसलर खो दिया था।

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