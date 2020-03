COVID-19: टी20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल हर क्रिकेट प्रेमी को हमेशा याद रहेगा। तब भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी थी। टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद किसी को नहीं थी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने इस टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया था। धोनी के नेतृत्व में टीम को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया था। टीम में उनके अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और अजीत अगरकर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भेजा गया था। टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी ओवर में हराया था।

फाइनल के हीरो रहे तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा आजकल फिर से चर्चा में हैं। मिस्बाह को श्रीसंत के हाथों कैच कराने वाले जोंगिदर आज कल लॉकडाउन में देश की सेवा कर रहे हैं। वे हरियाणा पुलिस में हिसार में डीएसपी हैं। इस समय जोगिंदर लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं और लोगों को घर में रहने के लिए कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उनके काम की तारीफ की है। आईसीसी ने जोगिंदर के फोटो को शेयर किया है।

2007: #T20WorldCup hero

2020: Real world hero

In his post-cricket career as a policeman, India’s Joginder Sharma is among those doing their bit amid a global health crisis.

[ Joginder Sharma] pic.twitter.com/2IAAyjX3Se

— ICC (@ICC) March 28, 2020