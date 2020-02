Jofra Archer Injured Ruled Out For IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 13वां सीजन शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स को तगड़ा झटका लगा है। उसके स्टार ऑलराउंडर जोफ्रा आर्चर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी चोट इतनी गंभीर है कि वे मार्च में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आईपीएल के मुकाबले 29 मार्च से 24 मई तक खेले जाने हैं। जोफ्रा आर्चर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में चोटिल हो गए थे। उनकी दाहिने कोहनी में चोट लगी थी।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की ओर से गुरुवार यानी 6 फरवरी 2020 को जारी बयान में कहा गया है, ‘जोफ्रा आर्चर ने बुधवार को दाहिने कोहनी का स्कैन कराया है। स्कैन में ही फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। वे अब ईसीबी मेडिकल टीम के साथ रिहैबलिटेशन करेंगे।’

राजस्थान रॉयल्स ने जोफ्रा आर्चर को 2018 में हुई नीलामी में ऑलराउंडर के तौर पर 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। जोफ्रा ने आईपीएल 2018 के 10 मैचों में हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने कुल 15 विकेट लिए थे। उन्हें 3 मैच में ही बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। वहीं, आईपीएल 2019 में उन्होंने 11 मैच खेले। इसमें उन्होंने 11 विकेट लिए थे। उन्होंने एक मैच में 3 विकेट भी लिए थे।

Get well soon, @JofraArcher Wishing you a speedy recovery

We’re working with the ECB to help @JofraArcher secure a speedy recovery, and still hope to see him in a Royals jersey this season.#RoyalsFamily pic.twitter.com/zZB6WFsQ5y

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 6, 2020