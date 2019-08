Jofra Archer Trolled: इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर ने अपनी तेज गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू (एशेज के दूसरे मुकाबले) में 5 विकेट (पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3) लिए थे। उनकी क्रिकेट स्किल्स के सभी कायल हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ के साथ उनके बर्ताव की हर कोई आलोचना कर रहा है। ताजा मामला उनका बल्लेबाजी में स्मिथ की नकल उतारने को लेकर है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 22 अगस्त की सुबह एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें जोफ्रा आर्चर नेट पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते दिख रहे हैं। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वे जिस तरीके से अपना बल्ला घुमा रहे हैं, वह लोगों की आंखों में चुभ रहा है। वे बिल्कुल स्टीव स्मिथ की तरह स्टांस लेते दिख रहे हैं। वे स्मिथ की तरह शॉट लगाते दिख रहे हैं।

इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद से ही वे सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। बासित नाम के यूजर ने लिखा, आर्चर की यह हरकत खेल भावना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के विल नाम के एक यूजर ने लिखा, यह लड़का बदतमीज इंसान है। इकराम नाम के यूजर लिखते हैं कि यहां सिर्फ एक ही स्टीव स्मिथ हैं। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता।

इकराम के ट्वीट पर अब्बास सैयद ने रिट्वीट किया, ‘मैंने हमेशा देखा है कि वह गेंदबाजी में खराब नहीं है, लेकिन उसका ऐटिटूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।’ आशुतोष पात्रा लिखते हैं, ‘टेस्ट सीरीज के लिए इन्हें इंडिया आने दो, तब देखते हैं यह कर पाते हैं।’ सररील न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल से की गई पोस्ट में लिखा गया, ‘आर्चर खून का प्यासा है।’ लिप्सा शर्मा ने ट्वीट किया, ‘अगली बार हम स्टीव स्मिथ को नेट पर बाउंसर फेंकने का अभ्यास करते हुए देखेंगे।’

लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जोफ्रा आर्चर की गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ घायल हो गए थे। आर्चर की 92.3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद स्मिथ की गर्दन पर लगी थी। गेंद लगते ही स्मिथ गिर पड़े थे।

इसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। स्मिथ जब नीचे गिरे तो विकेटकीपिंग कर रहे जोस बटलर उनके पास उनका हाल जानने पहुंचे, लेकिन जोफ्रा आर्चर नहीं गए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी आर्चर की इस हरकत को खेलभावना के खिलाफ बताया था।

Is that Jofra Archer or Steve Smith in the nets at Headingley? #Ashes @alintaenergy pic.twitter.com/RT5ADoSUjr

— cricket.com.au (@cricketcomau) August 22, 2019