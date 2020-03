पिछले साल इंग्लैंड को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाने वाला जोफ्रा आर्चर का 3 साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसका कारण है भारत में कोविड-19 यानी कोरोनावायरस। चौंकिए नहीं इस जानलेवा महामारी के चलते दुनिया ठहर सी गई है। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 24 मार्च 2020 की रात 8 बजे देश भर में अगले 21 दिन तक के लॉक डाउन रहने का ऐलान किया। इसके बाद ही आर्चर का यह तीन साल पुराना ट्वीट वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट पर बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं।

आर्चर ने 23 अक्टूबर 2017 को ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, ‘घर पर रहना तीन सप्ताह पर्याप्त नहीं रहेंगे।’ उनके इस ट्वीट को देश भर में लॉक डाउन से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा ही उनका यह ट्वीट वायरल होने लगा, फैंस आर्चर को भगवान की संज्ञा देने लगे। फैंस ने लिखा कि यह तेज गेंदबाज भविष्य का पता लगा सकता है।

3 weeks at home isn’t enough — Jofra Archer (@JofraArcher) October 23, 2017

This guy is something else. He knows the future. All hail Jofradamus — Kartik (@KOCricket528) March 24, 2020

aaj se tumhara naam ज्योत्षी जय शंकर आचार्य hoga pic.twitter.com/HU95EjUdRI — Pranjul Sharma (@pranjultweet) March 24, 2020



इससे एक दिन पहले ही आर्चर का एक और ट्वीट वायरल हुआ था। उस ट्वीट को भी कोरोना वायरस की बीमारी के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। 24 साल के आर्चर ने 20 अगस्त 2014 को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, ‘एक दिन आएगा, जब भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।’

There will be, no place to run, that day will come — Jofra Archer (@JofraArcher) August 20, 2014



यही नहीं, 2019 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान भी आर्चर के कई पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। 2014 में किए उन ट्वीट्स में आर्चर ने बारिश और सुपर ओवर को लेकर भविष्यवाणी की थी।

Umpire you smoking a spliff from zac? Da ain out — Jofra Archer (@JofraArcher) March 2, 2013

Australia need a quick shower to give the pitch something cause it has nothing for them — Jofra Archer (@JofraArcher) March 4, 2013

Wouldn’t mind a super over — Jofra Archer (@JofraArcher) July 4, 2015







Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App