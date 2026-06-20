न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शनिवार (20 जून) को इंग्लैंड की दूसरी पारी में दिग्गज खिलाड़ी जो रूट ने 2 रन बनाते ही बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में 14 हजार रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए। उनके अलावा भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की है। रूट और तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट रन के रिकॉर्ड का फासला अब दो हजार रन से कम रह गया है।

तेंदुलकर के टेस्ट में 15,921 रन हैं। उन्होंने इसके लिए 329 पारियां खेली थीं। वहीं जो रूट ने 14 हजार रन 302 पारियों में पूरे किए। पारी की लिहाज से वह तेंदुलकर से काफी पीछे हैं। तेंदुलकर ने 14 हजार रन सिर्फ 279 पारियों में पूरे कर लिए थे। रूट ने उनसे 23 पारियां ज्यादा लीं। रूट की उम्र अभी सिर्फ 35 साल है और वह तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तेंदुलकर के 51 और रूट के 41 शतक हैं।



टेस्ट क्रिकेट · आज का मील का पत्थर जो रूट ने पूरे किए 14,000 टेस्ट रन तेंदुलकर के बाद यह आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बने 14,000 जो रूट ने आज टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे किए — यह आंकड़ा छूने वाले विश्व में केवल दूसरे बल्लेबाज। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं। 14,000 रन तक — दोनों का सफर सचिन तेंदुलकर भारत 14,000 रन पर पहुंचे 279वीं पारी मैच 171 समय लगा 20 साल 328 दिन तारीख 9 अक्तू 2010 प्रतिद्वंद्वी / स्थान ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु डेब्यू 15 नवं 1989 VS जो रूट इंग्लैंड 14,000 रन पर पहुंचे 302वीं पारी मैच 165* करियर अवधि 2012–2026 वर्ल्ड रैंक दूसरे स्थान पर सक्रिय खिलाड़ी हाँ* आज 20 जून 2026 मुख्य अंतर तेंदुलकर ने 279 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था, जबकि रूट को 302 पारियों की जरूरत पड़ी — 23 पारियां ज्यादा। फिर भी तेंदुलकर के बाद यह स्थान पाना टेस्ट क्रिकेट इतिहास की दुर्लभ उपलब्धि है। पूर्ण करियर आंकड़े — तुलना खिलाड़ी अवधि मैच पारी रन HS औसत 100 50 सचिन तेंदुलकर (IND) 1989–2013 200 329 15,921 248* 53.78 51 68 जो रूट * (ENG) 2012–2026 165* 302 14,055 262 50.92 41 67 * = सक्रिय खिलाड़ी · रूट के आंकड़े आज (20 जून 2026) तक के Jansatta InfoGenIE

यशस्वी जायसवाल के नाम बड़ा कीर्तिमान

यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक था। इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ा था। पूरी खबर पढ़ें।