न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शनिवार (20 जून) को इंग्लैंड की दूसरी पारी में दिग्गज खिलाड़ी जो रूट ने 2 रन बनाते ही बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। वह टेस्ट क्रिकेट में 14 हजार रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए। उनके अलावा भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल की है। रूट और तेंदुलकर के सबसे ज्यादा टेस्ट रन के रिकॉर्ड का फासला अब दो हजार रन से कम रह गया है।
तेंदुलकर के टेस्ट में 15,921 रन हैं। उन्होंने इसके लिए 329 पारियां खेली थीं। वहीं जो रूट ने 14 हजार रन 302 पारियों में पूरे किए। पारी की लिहाज से वह तेंदुलकर से काफी पीछे हैं। तेंदुलकर ने 14 हजार रन सिर्फ 279 पारियों में पूरे कर लिए थे। रूट ने उनसे 23 पारियां ज्यादा लीं। रूट की उम्र अभी सिर्फ 35 साल है और वह तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तेंदुलकर के 51 और रूट के 41 शतक हैं।
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|रन
|HS
|औसत
|100
|50
|सचिन तेंदुलकर (IND)
|1989–2013
|200
|329
|15,921
|248*
|53.78
|51
|68
|जो रूट * (ENG)
|2012–2026
|165*
|302
|14,055
|262
|50.92
|41
|67
यशस्वी जायसवाल के नाम बड़ा कीर्तिमान
यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का दूसरा शतक था। इससे पहले दिसंबर 2025 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ा था। पूरी खबर पढ़ें।