इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट का कद टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो चुका है कि वह जब मैदान पर उतरते हैं, कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट ही जाता है। ऐसा ही पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट में हुआ जब रूट 19 अगस्त को हेडिंग्ले में मैदान पर उतरे। तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मैदान पर उतरते ही अंग्रेज दिग्गज ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब वह टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से पांचवें सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए।
साउथ अफ्रीका के दिग्गज जैक कैलिस ने अपने करियर में कुल 166 टेस्ट मैच खेले थे। वहीं जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स में अपना 167वां टेस्ट मैच खेलने उतरे हैं। उन्होंने हमवतन स्टुअर्ट ब्रॉड की इस मामले में बराबरी कर ली है। वहीं सीरीज के दूसरे मुकाबले में वह रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ की भी बराबरी कर सकते हैं। इस मामले में 200 टेस्ट मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं।
सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|बल्लेबाजी औसत
|100s
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|गेंदबाजी औसत
|5 विकेट
|कैच
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|200
|15,921
|248*
|53.78
|51
|46
|3/10
|54.17
|0
|115
|जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
|188
|1,353
|81
|8.96
|0
|704
|7/42
|26.45
|32
|107
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|168
|13,378
|257
|51.85
|41
|5
|1/0
|55.20
|0
|196
|स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया)
|168
|10,927
|200
|51.06
|32
|92
|5/28
|37.44
|3
|112
|स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
|167
|3,662
|169
|18.03
|1
|604
|8/15
|27.68
|20
|55
|जो रूट (इंग्लैंड)
|167
|14,151
|262
|50.72
|41
|74
|5/8
|48.09
|1
|218
|जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|166
|13,289
|224
|55.37
|45
|292
|6/54
|32.65
|5
|200
|शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)
|164
|11,867
|203*
|51.37
|30
|9
|1/2
|98.11
|0
|66
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|164
|13,288
|270
|52.31
|36
|1
|1/18
|39.00
|0
|210
|एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड)
|161
|12,472
|294
|45.35
|33
|1
|1/6
|7.00
|0
|175
सचिन की ओर तेजी से बढ़ रहे रूट
14 साल से कम के भी टेस्ट करियर में 35 वर्षीय रूट तेजी से सचिन तेंदुलकर के सभी टेस्ट रिकॉर्ड की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। लीड्स टेस्ट में वह अर्धशतक लगाते हैं तो टेस्ट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा अर्धशतकों की बराबरी कर लेंगे। पहले दिन के खेल के बाद रूट 37 रन बना चुके थे, 13 रन बनाते ही वह सचिन की बराबरी कर सकते हैं। वहीं रनों के मामले में भी रूट सचिन से तकरीबन 1700-1800 रन ही पीछे हैं। शतकों की बात करें तो रूट 41 टेस्ट शतक लगा चुके हैं और 10 शतक सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं।
इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने झटके 5 विकेट, फिर दो टुकड़ों में काटी गई गेंद; लीड्स टेस्ट में दिखा अनोखा नजारा
इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे लीड्स टेस्ट के पहले दिन बाद एक अनोखा नजारा देखने को मिला। ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 5-5 विकेट झटके। फिर दोनों को गेंद सौंपने के लिए इसे दो हिस्सों में काटा गया। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर