पाकिस्तान के खिलाफ लीड्स टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने 66 रन की पारी खेली। इस मैच की पहली पारी में जो रूट के अलावा इंग्लैंड के लिए जॉर्डन कोक्स, हैरी ब्रुक और डैन लॉरेंस ने अर्धशतकीय पारी खेली और इंग्लैंड ने 409 रन बनाए। लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे जो रूट का ये टेस्ट क्रिकेट में 109वां 50 प्लस पारी रहा और वो टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा बार फिफ्टी प्लस पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

जो रूट हैं नंबर 2 जबकि सचिन तेंदुलकर टॉप पर

जो रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में कुल 109 बार 50 प्लस की पारी खेली है और वो क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वहीं इस सूची में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर के दौरान कुल 119 बार 50 प्लस पारी खेली थी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस एक साथ तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 103-103 बार ये कमाल किया है।

टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ शामिल हैं जिन्होंने 99 बार 50 रन से ज्यादा की पारी खेली थी जबकि वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल पांचवें स्थान पर है जिन्होंने 96 बार ये कमाल टेस्ट क्रिकेट में किया था। इस लिस्ट में छठे स्थान पर तीन बल्लेबाज एक साथ मौजूद हैं जिसमें एलन बॉर्डर, एलिएस्टर कुक और कुमार संगकारा मौजूद हैं। इन तीनों ने टेस्ट क्रिकेट में 90-90 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50+ पारी खेलने वाले टॉप-6 बल्लेबाज

119 बार- सचिन तेंदुलकर

109 बार- जो रूट

103 बार- जैक कैलिस

103 बार- रिकी पोंटिंग

99 बार- राहुल द्रविड़

96 बार- शिवनारायण चंद्रपॉल

90 बार- एलन बॉर्डर

90 बार- एलिस्टर कुक

90 बार- कुमार संगकारा

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