इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हेडिंग्ले लीड्स में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने पहली पारी में 66 रन बनाए। इस पारी में अर्धशतक के साथ रूट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जहां अपने बतौर कप्तान 3000 रन पूरे किए, वहीं WTC में वह ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी भी बने।
बतौर कप्तान WTC में सबसे ज्यादा रन के मामले में टॉप 10 में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी मौजूद हैं। रोहित ने WTC में बतौर कप्तान 1254 रन बनाए थे। वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में उनसे आगे हैं और उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कप्तान रहते हुए 1349 रन बनाए थे। अब यह दोनों खिलाड़ी टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।
स्टोक्स, बाबर, बावुमा भी लिस्ट का हिस्सा
इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने कप्तान रहते हुए इंग्लैंड के लिए 2182 रन बनाए। उनका भी टेस्ट करियर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटो भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। साथ ही 2025 में अपनी कप्तानी में साउथ अफ्रीका को आईसीसी टेस्ट चैंपियन बनाने वाले टेम्बा बावुमा भी 7वें स्थान पर रोहित शर्मा से आगे मौजूद हैं।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|रैंक
|खिलाड़ी (देश)
|रन
|1
|जो रूट (इंग्लैंड)
|3024
|2
|बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
|2182
|3
|दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका)
|2160
|4
|क्रेग ब्रेथवेट (वेस्टइंडीज)
|1994
|5
|बाबर आजम (पाकिस्तान)
|1918
|6
|विराट कोहली (भारत)
|1349
|7
|टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका)
|1338
|8
|रोहित शर्मा (भारत)
|1254
|9
|धनंजय डी सिल्वा (श्रीलंका)
|1099
|10
|नजमुल हुसैन शंटो (बांग्लादेश)
|1099
जो रूट इस दौरान अपनी हर पारी में कोई ना कोई रिकॉर्ड बना ही देते हैं। उन्होंने लीड्स टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के लिए अपना 68वां टेस्ट अर्धशतक लगाया। इस मामले में वह सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर चुके हैं। यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में सचिन के साथ अब रूट भी नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। जबकि इस मैच में उतरते ही सबसे ज्यादा टेस्ट के मामले में जैक्स कैलिस को उन्होंने पीछे छोड़ा था।
यशस्वी से आगे गिल-राहुल, पंत टॉप 10 से बाहर; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज
WTC 2025-27 के मौजूदा संस्करण में सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके+छक्के) लगाने वाले बल्लेबाजों में इंग्लैंड के बेन डकेट टॉप पर हैं। वहीं टॉप 10 की इस लिस्ट में तीन भारतीय मौजूद हैं लेकिन सिक्स हिटिंग मशीन ऋषभ पंत इस लिस्ट से बाहर हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर