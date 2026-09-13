इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में 164 रन बनाए और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने रहे जबकि इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैरी ब्रुक दूसरे नंबर पर हैं। हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में कुल 215 रन बनाए और वो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल से आगे हैं।
जो रूट हैं नंबर 1, गिल हैं तीसरे स्थान पर
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप 2025-27 में जो रूट ने अब तक खेले 16 मैचों की 30 पारियों में 1272 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक भी शामिल हैं वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैरी ब्रुक हैं जिन्होंने 16 मैचों की 29 पारियों में 2 शतक के साथ 1271 रन बनाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं जिन्होंने 10 मैचों की 17 पारियों में 5 शतक के साथ कुल 1024 रन बनाए हैं।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर बेन डकेट हैं जिन्होंने 16 मैचों की 30 पारियों में 954 रन दो शतक की मदद से बनाए हैं जबकि केएल राहुल 5वें स्थान पर हैं जिन्होंने 11 मैचों की 20 पारियों में 3 शतक के साथ अब तक कुल 931 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में रविंद्र जडेजा 9वें स्थान पर हैं जिन्होंने 11 मैचों की 18 पारियों में 2 शतक के साथ 790 रन बनाए हैं जबकि यशस्वी जायवाल भी 790 रन के साथ 9वें स्थान पर ही हैं। दसवें नंबर पर जस्टिन ग्रेव्स 12 मैचों में 775 रन के साथ मौजूद हैं।
WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|बल्लेबाज
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|जो रूट
|2025-2026
|16
|30
|3
|1272
|160
|47.11
|2171
|58.59
|5
|4
|2
|139
|1
|हैरी ब्रुक
|2025-2026
|16
|29
|1
|1271
|158
|45.39
|1551
|81.94
|2
|9
|3
|143
|15
|शुभमन गिल
|2025-2026
|10
|17
|2
|1024
|269
|68.26
|1620
|63.2
|5
|2
|0
|117
|15
|बेन डकेट
|2025-2026
|16
|30
|0
|954
|149
|31.8
|1125
|84.8
|2
|3
|3
|135
|4
|केएल राहुल
|2025-2026
|11
|20
|1
|931
|137
|49
|1897
|49.07
|3
|4
|0
|112
|8
|ट्रैविस हेड
|2025-2026
|10
|19
|0
|914
|170
|48.1
|1174
|77.85
|3
|2
|0
|112
|9
|जेमी स्मिथ
|2025-2026
|15
|27
|3
|908
|184*
|37.83
|1225
|74.12
|1
|6
|1
|110
|17
|शाई होप
|2025-2026
|11
|21
|0
|792
|140
|37.71
|1619
|48.91
|3
|2
|0
|83
|6
|रविंद्र जडेजा
|2025-2026
|11
|18
|5
|790
|107*
|60.76
|1416
|55.79
|2
|6
|0
|73
|13
|यशस्वी जायसवाल
|2025-2026
|11
|20
|0
|790
|175
|39.5
|1158
|68.22
|3
|3
|4
|119
|6
|जस्टिन ग्रेव्स
|2025-2026
|12
|22
|3
|775
|202*
|40.78
|1534
|50.52
|2
|2
|2
|82
|2
कोहली नंबर 3, पोंटिंग टॉप पर, बाबर के 7000 रन पूरे; इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-16 कप्तान
बाबर आजम ने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में 16वें नंबर पर आ गए। वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 15440 रन बनाए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)