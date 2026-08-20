England vs Pakistan 1st Test Match: पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की पहली पारी में इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने अर्धशतकीय पारी खेली। पहली पारी में लगाए इस अर्धशतक के दम पर जो रूट ने क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वहीं सचिन तेंदुलकर की इस मामले में बराबरी भी कर ली।

जो रूट ने क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड तोड़ा

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में लीड्स में 111 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों की मदद से 66 रन बनाए और क्लाइव लॉयड से आगे निकल गए। जो रूट का बतौर कप्तान टेस्ट टेस्ट क्रिकेट में ये 42लीं 50 प्लस की पारी रही जबकि क्लाइव ने ऐसा 41 बार किया था। अब टेस्ट प्रारूप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 50 प्लस पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जो रूट 5वें नंबर पर आ गए जबकि क्लाइव अब छठे नंबर पर खिसक गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ग्रीम स्मिथ मौजूद हैं जिन्होंने बतौर कप्तान टेस्ट में 61 बार 50 प्लस पारी खेली थी।

टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा बार 50 प्लस पारी खेलने वाले बैटर

61 – ग्रीम स्मिथ

54 – रिकी पोंटिंग

51 – एलन बॉर्डर

43 – मिस्बाह-उल-हक

42 – जो रूट

41 – क्लाइव लॉयड

जो रूट ने की सचिन तेंदुलकर की बराबरी

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में अर्धशतक लगाया और वो अब टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर आ गए। सचिन तेंदुलकर ने 200 मैचों में 68 अर्धशतक लगाए थे जबकि जो रूट ने 167वें टेस्ट मैच में ही 68वां अर्धशतक लगा दिया। वहीं इस लिस्ट में 66 अर्धशतक के साथ शिवनारायण चंद्रपॉल दूसरे नंबर पर हैं जबकि राहुल द्रविड़ और एलेन बॉर्डर 63-63 अर्धशतक के साथ एक साथ चौथे स्थान पर हैं। हालांकि जो रूट ने सचिन तेंदुलकर से कम मैचों में 68वां अर्धशतक लगाकर सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा टेस्ट अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने।

टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज

68 – जो रूट

68 – सचिन तेंदुलकर

66 – शिवनारायण चंद्रपॉल

63 – राहुल द्रविड़

63 – एलन बॉर्डर

62 – रिकी पोंटिंग

58 – जैक कैलिस

57 – एलिस्टर कुक

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