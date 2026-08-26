इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में 27 अगस्त से खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो रूट के निशाने पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने पर होगा जो रिकी पोंटिंंग के नाम पर दर्ज है। जो रूट इस मैच में 12 रन बनाते ही होम टेस्ट में यानी अपने घर में टेस्ट प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर आ जाएंगे। होम टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद हैं।

पोंटिंग को पीछे छोड़ सकते हैं जो रूट

जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जैसे ही 13 रन बनाएंगे वो टेस्ट प्रारूप में अपने घर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपने घर में अब तक कुल 7566 रन बनाए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं जबकि रिकी पोंटिंग ने अपने घर में टेस्ट में कुल 7578 रन बनाए थे और वो पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने घर में कुल 7216 रन बनाए थे।

इस लिस्ट में यानी अपने घर में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय यानी सचिन तेंदुलकर की मौजूद हैं। वहीं ओवरऑल इस सूची में चौथे नंबर पर 7167 रन के साथ महेला जयवर्धने मौजूद हैं जबकि जैक कैलिस ने होम टेस्ट में कुल 7035 रन बनाए थे और वो पांचवें स्थान पर हैं। कुमार संगकारा इस सूची में 6830 रन के साथ छठे जबकि एलिएस्टर कुक 6568 रन के साथ 7वें नंबर पर हैं। वहीं ब्रायन लारा इस सूची में 8वें स्थान पर 6217 रन के साथ मौजूद हैं।

होम टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

7578 रन- रिकी पोंटिंग (154 पारियां | 56.97 औसत)

7566 रन- जो रूट (154 पारियां | 54.61 औसत)

7216 रन- सचिन तेंदुलकर (153 पारियां | 52.67 औसत)

7167 रन- महेला जयवर्धने (129 पारियां | 59.72 औसत)

7035 रन- जैक कैलिस (143 पारियां | 56.73 औसत)

6830 रन- कुमार संगकारा (124 पारियां | 60.44 औसत)

6568 रन- एलिस्टर कुक (155 पारियां | 44.37 औसत)

6217 रन- ब्रायन लारा (112 पारियां | 58.65 औसत)

6187 रन- शिव चंद्रपॉल (153 पारियां | 58.36 औसत)

5917 रन- ग्राहम गूच (131 पारियां | 46.22 औसत)

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