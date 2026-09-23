इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर जो रूट एक तरफ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े हैं और एक-एक करके टेस्ट क्रिकेट में नए मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई बिली रूट ने अपने 14 साल के पेशेवर क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया है। बिली ने बुधवार 23 सितंबर 2026 को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए अपने संन्यास का ऐलान किया।

बिली रूट ने इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए 193 मैचों 6406 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में कुल 10 शतक और 26 अर्धशतक लगाए। उन्होंने अपने करियर में 14 विकेट भी झटके। बिली का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर नाबाद 229 रन था और लिस्ट ए में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 113 रन था। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 83 मैचों में 4107, लिस्ट ए के 60 मैचों में 1665 और 50 टी20 मैचों में 634 रन बनाए।

हाल ही में मौजूदा काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन 2026 के मुकाबले में उन्होंने आखिरी मुकाबला इसी महीने सरे के खिलाफ खेला था। उस मैच में दोनों पारियों में वह 11-11 रन ही बना पाए थे। अब उस मैच के खत्म होने के 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने पेशेवर क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है।

बिली रूट अपने भाई जो रूट की तरह सफलता नहीं हासिल कर पाए और इंग्लैंड के लिए उन्हें कभी डेब्यू का मौका नहीं मिला। 2013 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान वह 12वें खिलाड़ी बने थे।

बिली रूट ने अपने रिटायरमेंट पोस्ट में क्या लिखा?

बिली रूट ने इंस्टाग्राम पर रिटायरमेंट पोस्ट करते हुए लिखा,”अब अपने करियर पर विराम लगाने का वक्त आ गया है। काउंटी क्रिकेट में 14 साल के शानदार सफर के बाद मैं पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कहता हूं। मेरे लिए गौरव की बात रही कि मैंने दो शानदार क्लब का प्रतिनिधित्व किया और चार ट्रॉफी जीतीं। मैं अपने सभी साथियों, कोच, स्टाफ और समर्थकों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने करियर के उतार-चढ़ाव के दौरान हमेशा मेरा साथ दिया।”

रूट ने आगे अपने परिवार के बारे में लिखा,”अपनी पत्नी और परिवार को मैं सभी बलिदानों के लिए शुक्रिया कहता हूं। मेरे पूरे करियर के दौरान उन्होंने हमेशा मेरा साथा दिया। मैं उनके बिना कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाता। पिछले 14 साल में कई उतार-चढ़ाव आए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सभी का शुक्रिया जो मेरे सफर का हिस्सा रहे, अब समय है अगले पड़ाव का।”

466 विकेट लेने वाले अंग्रेज गेंदबाज का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, थमा 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले तेज गेंदबाज का सफर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। 36 साल के मार्क वुड ने फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में कुल 466 विकेट लिए। वह 2019 वनडे और 2022 टी20 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





