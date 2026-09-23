इंग्लैंड के बैटर जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 44 रन की पारी खेली और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 23 हजार रन भी पूरे कर लिए। जो रूट ने 23 हजार रन तो पूरे किए ही साथ ही साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो उनसे कम पारियों में इतने रन बनाने वाले बैटर बने। इसके अलावा जो रूट ने रन बनाने के मामले में ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया।

जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 23,000 रन 521 पारियों में पूरे किए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ऐसा कमाल 522 पारियों में किया था। जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 23,000 रन पूरा करने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि सचिन तेंदुलकर अब तीसरे नंबर पर आ गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों 23,000 रन रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं और उन्होंने ऐसा कमाल 490 पारियों में किया था।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 23,000 रन बनाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

490 पारियां – विराट कोहली

521 पारियां – जो रूट

522 पारियां – सचिन तेंदुलकर

544 पारियां – रिकी पोंटिंग

551 पारियां – जैक कैलिस

568 पारियां – कुमार संगकारा

576 पारियां – राहुल द्रविड़

645 पारियां – महेला जयवर्धने

ब्रायन लारा से आगे निकले जो रूट

जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ब्रायन लारा से आगे निकल गए और 8वें नंबर पर आ गए जबकि लारा अब 9वें स्थान पर चले गए। जो रूट ने अब तक 394 मैचों में 23041 रन बनाए हैं जबकि ब्रायन लारा ने 22358 रन बनाए थे। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 34357 रन के साथ पहले नंबर पर हैं जबकि विराट कोहली दूसरे स्थान पर 28359 के साथ मौजूद हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

34357 रन- सचिन तेंदुलकर

28359 रन-विराट कोहली

28016 रन- कुमार संगकारा

27483 रन- रिकी पोंटिंग

25957 रन- महेला जयवर्धने

25534 रन- जैक कैलिस

24208 रन- राहुल द्रविड़

23041 रन- जो रूट

22358 रन- ब्रायन लारा

21032 रन- सनथ जयसूर्या

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)