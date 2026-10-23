इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ 66 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 69 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान जो रूट ने वनडे क्रिकेट में अपने 8 हजार रन भी पूरे किए साथ ही साथ उन्होंने रोहित शर्मा और सौरव गांगुली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा। जो रूट वनडे में सबसे कम पारियों में 8 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इन दोनों से ऊपर आ गए।

रोहित-गांगुली से आगे निकले जो रूट

जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान वनडे में 8000 रन पूरे किए और वो क्रिकेट के इस प्रारूप में सबसे कम पारियों में इस आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए। जो रूट ने अपने 8 हजार रन वनडे में 186 पारियों में पूरे किए और गांगुली व रोहित को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने ऐसा 200 पारियों में किया था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 175 पारियों में 8 हजार रन पूरे किए थे।

वनडे में सबसे कम पारियों में 8 हजार रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज (समय)

◎ 175 पारी: विराट कोहली (8 साल)

◎ 176 पारी: हाशिम अमला (11 साल)

◎ 182 पारी: एबी डी विलियर्स (10 साल)

◎ 186 पारी: जो रूट (13 साल)

◎ 200 पारी: सौरव गांगुली (10 साल)

◎ 200 पारी: रोहित शर्मा (11 साल)

◎ 203 पारी: रॉस टेलर (12 साल)

◎ 210 पारी: सचिन तेंदुलकर (9 साल)

आपको बता दें कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच जो मैच खेला गया था उस मैच में इंग्लैंड की टीम ने कप्तान हैरी ब्रुक की 202 रन की पारी के दम पर 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके जबाव में श्रीलंका की टीम ने 49.5 ओवर में 8 विकेट पर 430 रन बनाकर मैच को जीत लिया था। श्रीलंका के लिए इस मैच में पवन रत्नायके ने 106 गेंदों पर 130 रन की सबसे बड़ी पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। श्रीलंका के लिए अविष्का फर्नान्डों, दासुन शनाका और जनिथ लियानागे ने अर्धशतकीय पारी खेली थी।

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा शफीकुल्लाह का वर्ल्ड रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले टॉप-4 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में दूसरी पारी की छठी गेंद पर पहली बार क्रीज पर आए। ये उनकी इस पारी की पहली ही गेंद थी और उन्होंने मैच हेनरी की गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया यानी उन्होंने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का इस मैच में लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)