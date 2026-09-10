इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए बर्मिंघम के मैदान पर कदम रखा उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जो रूट अब दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग से आगे निकल गए। हालांकि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अब भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है और उनका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है।

जो रूट ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड

जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में निराश किया और वो पहली पारी में 18 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। रूट ने बल्ले से जरूर निराश किया, लेकिन रिकॉर्ड के लिहाज से उन्होंने कमाल जरूर कर दिया। ये जो रूट के टेस्ट क्रिकेट करियर का 169वां मैच है और वो रिकी पोंटिंग से आगे निकल गए। रिकी पोंटिंग ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल 168 टेस्ट मैच खेले थे।

जो रूट सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए जबकि रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर खिसक गए। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 200 टेस्ट मैच खेलकर पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने कुल 188 मैच खेले थे। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में स्टीव वॉ भी हैं जिन्होंने कुल 168 मैच खेले थे। टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ भी हैं जिन्होंने भारत के लिए कुल 164 मैच खेले थे और वो शिवनारायण चंद्रपॉल के साथ संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं।

सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयरसालमैचरनबेस्ट स्कोरऔसत100विकेटबेस्ट बॉलिंगऔसत5 विकेचकैचस्टंप
सचिन तेंदुलकर1989-201320015921248*53.7851463/1054.1701150
जेम्स एंडरसन2003-20241881353818.9607047/4226.45321070
जो रूट2012-20261691421626250.2341745/848.0912190
रिकी पोंटिंग1995-20121681337825751.854151/055.201960
स्टीव वॉ1985-20041681092720051.0632925/2837.4431120
स्टुअर्ट ब्रॉड2007-2023167366216918.0316048/1527.6820550
जैक कैलिस1995-20131661328922455.37452926/5432.6552000
शिवनारायण चंद्रपॉल1994-201516411867203*51.373091/298.110660
राहुल द्रविड़1996-20121641328827052.313611/183902100
एलिएस्टर कुक2006-20181611247229445.353311/6701750
एलेन बॉर्डर1978-19941561117420550.5627397/4639.121560
महेला जयवर्धने1997-20141491181437449.843462/3251.6602050

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