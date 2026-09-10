इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ जैसे ही तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए बर्मिंघम के मैदान पर कदम रखा उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जो रूट अब दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रिकी पोंटिंग से आगे निकल गए। हालांकि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अब भी सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है और उनका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है।
जो रूट ने तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड
जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में निराश किया और वो पहली पारी में 18 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। रूट ने बल्ले से जरूर निराश किया, लेकिन रिकॉर्ड के लिहाज से उन्होंने कमाल जरूर कर दिया। ये जो रूट के टेस्ट क्रिकेट करियर का 169वां मैच है और वो रिकी पोंटिंग से आगे निकल गए। रिकी पोंटिंग ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कुल 168 टेस्ट मैच खेले थे।
जो रूट सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए जबकि रिकी पोंटिंग चौथे नंबर पर खिसक गए। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में 200 टेस्ट मैच खेलकर पहले नंबर पर हैं जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने कुल 188 मैच खेले थे। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में स्टीव वॉ भी हैं जिन्होंने कुल 168 मैच खेले थे। टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ भी हैं जिन्होंने भारत के लिए कुल 164 मैच खेले थे और वो शिवनारायण चंद्रपॉल के साथ संयुक्त रूप से 7वें स्थान पर हैं।
सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|100
|विकेट
|बेस्ट बॉलिंग
|औसत
|5 विकेच
|कैच
|स्टंप
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2013
|200
|15921
|248*
|53.78
|51
|46
|3/10
|54.17
|0
|115
|0
|जेम्स एंडरसन
|2003-2024
|188
|1353
|81
|8.96
|0
|704
|7/42
|26.45
|32
|107
|0
|जो रूट
|2012-2026
|169
|14216
|262
|50.23
|41
|74
|5/8
|48.09
|1
|219
|0
|रिकी पोंटिंग
|1995-2012
|168
|13378
|257
|51.85
|41
|5
|1/0
|55.2
|0
|196
|0
|स्टीव वॉ
|1985-2004
|168
|10927
|200
|51.06
|32
|92
|5/28
|37.44
|3
|112
|0
|स्टुअर्ट ब्रॉड
|2007-2023
|167
|3662
|169
|18.03
|1
|604
|8/15
|27.68
|20
|55
|0
|जैक कैलिस
|1995-2013
|166
|13289
|224
|55.37
|45
|292
|6/54
|32.65
|5
|200
|0
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|1994-2015
|164
|11867
|203*
|51.37
|30
|9
|1/2
|98.11
|0
|66
|0
|राहुल द्रविड़
|1996-2012
|164
|13288
|270
|52.31
|36
|1
|1/18
|39
|0
|210
|0
|एलिएस्टर कुक
|2006-2018
|161
|12472
|294
|45.35
|33
|1
|1/6
|7
|0
|175
|0
|एलेन बॉर्डर
|1978-1994
|156
|11174
|205
|50.56
|27
|39
|7/46
|39.1
|2
|156
|0
|महेला जयवर्धने
|1997-2014
|149
|11814
|374
|49.84
|34
|6
|2/32
|51.66
|0
|205
|0
वैभव सूर्यवंशी का दलीप ट्रॉफी 2026 में प्रदर्शन, 183 गेंदों पर बनाए 192 रन; 5 पारियों में लगाया सिर्फ एक अर्धशतक
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