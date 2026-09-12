सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर की 329 पारियों में 68 अर्धशतक लगाए थे। अब इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज जो रूट ने अब 309 पारियों में 69 अर्धशतक लगाते हुए यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है। जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सचिन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

जो रूट ने अब तक 169 टेस्ट मैच ही खेले हैं और सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेले थे। सचिन के नाम टेस्ट करियर में 15921 रन दर्ज हैं, जबकि रूट अब तक 14278 रन बना चुके हैं। यानी रूट अब सचिन को कुल टेस्ट रनों के मामले में पीछे छोड़ने से भी सिर्फ 1643 रन पीछे हैं। अगर शतकों की बात करें तो सचिन ने 51 टेस्ट शतक लगाए थे और रूट अब तक 41 टेस्ट शतक लगा चुके हैं।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज

69 : जो रूट (इंग्लैंड)

जो रूट (इंग्लैंड) 68 : सचिन तेंदुलकर (भारत)

सचिन तेंदुलकर (भारत) 66 : शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)

शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) 63 : एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)

एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) 63 : राहुल द्रविड़ (भारत)

जो रूट की कप्तानी में सफल वापसी

जो रूट ने हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी संभाली थी। उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज जीती और सूपड़ा साफ किया। इस सीरीज में बतौर बल्लेबाज भी रूट ने अच्छा प्रदर्शन किया। बर्मिंघम टेस्ट की दूसरी पारी में जो रूट 69 गेंद पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम 8 विकेट से आसान जीत दिलाई।

जो रूट के करियर रिकॉर्ड पर नजर

जो रूट के करियर रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 169 टेस्ट मैच की 309 पारियों में 14278 रन बनाए हैं। उनके नाम 41 शतक और 69 अर्धशतक दर्ज हैं। रूट ने वनडे में भी इंग्लैंड के लिए 192 मैच खेलते हुए 181 पारियों में 7826 रन बनाए हैं। उनके नाम वनडे में 20 शतक और 48 अर्धशतक दर्ज हैं। वहीं टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 32 मैच खेलते हुए 30 पारियों में 893 रन बनाए हैं जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं।

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