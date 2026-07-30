इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम की विदाई के बाद नया कप्तान और कोच टेस्ट फॉर्मेट के लिए मिल गया है। जो रूट को फिर से इंग्लैंड की टीम का टेस्ट कप्तान बनाया गया है। वहीं लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे न्यूजीलैंड के दिग्गज स्टीफेन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का नया कोच बनाया गया है। गौरतलब है कि फ्लेमिंग ने सबसे लंबे समय तक न्यूजीलैंड की 80 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी और वह 28 टेस्ट जीत के साथ सबसे सफल कप्तान भी रहे थे।

गुरुवार को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन दोनों की नियुक्ति का ऐलान किया गया। स्टीफेन फ्लेमिंग पिछले 18 साल से आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े थे। उनके नेतृत्व में टीम पांच बार चैंपियन भी बनी। अब फ्लेमिंग इंग्लैंड टीम में बतौर कोच अपने ही हमवतन ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे। टेस्ट की कोचिंग उन्होंने छोड़ी थी लेकिन वनडे और टी20 में अभी भी मैकुलम ही इंग्लैंड के कोच हैं।

जो रूट को दूसरी बार इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। इससे पहले उन्होंने 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की थी। वह इंग्लिश टीम के लिए टेस्ट में सबसे लंबे समय तक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी भी थे। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने कुल 27 मुकाबले जीते थे। बतौर कप्तान पहले कार्यकाल में रूट 2017 से 2022 तक इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान थे। उनके बाद बेन स्टोक्स ने यह जिम्मेदारी संभाली थी और बैजबॉल के युग की शुरुआत की थी।

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया बयान

फ्लेमिंग को कोच बनाए जाने पर ईसीबी ने अपना बयान रिलीज के जरिए जारी किया और कहा,”फ्लेमिंग वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे उच्च दर्जे वाले कोच हैं। वह पिछले 18 साल से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे और अपने करियर में भी वह न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक थे।” वहीं जो रूट को लेकर बोर्ड ने कहा,”रूट के नाम इंग्लैंड की पुरुष टीम की सबसे ज्यादा 65 टेस्ट मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड है। उनकी बतौर टेस्ट कप्तान वापसी हुई है और वह फ्लेमिंग के साथ काम करेंगे।”

स्टीफेन फ्लेमिंग का बतौर कोच कार्यकाल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली अगली टेस्ट सीरीज के बाद शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में मार्कस ट्रेस्कोथिक टीम के अंतरिम हेड कोच होंगे। वह इसके बाद मौजूदा समर के अंत में साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे। जो रूट ने हाल ही में बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम की कप्तानी की थी। अब बतौर कप्तान उनका दूसरा कार्यकाल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से शुरू होगा।

14 मैच, 538 रन, 67 चौके, 22 छक्के: वैभव का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसा रिकॉर्ड, दलीप ट्रॉफी के लिए बने हैं उपकप्तान

वैभव सूर्यवंशी का जलवा अब रेड बॉल क्रिकेट में दिखने वाला है। 23 अगस्त से वह दलीप ट्रॉफी में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। उन्हें ईस्ट जोन की टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। वैभव ने अभी तक कुल 14 रेड बॉल मैच खेले हैं और 538 रन बनाए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



