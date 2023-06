विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से कोसों आगे निकले जो रूट, खतरे में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

जो रूट अभी 32 साल के हैं और उनकी रन बनाने की रफ्तार देखें तो सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से वह काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। साल 2021 में उन्होंने 1708 रन बनाए थे। वहीं साल 2022 में उन्होंने 1098 रन बनाए।

जो रूट विराट कोहली स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन। (फोटो – एएनआई)

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने शुक्रवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दौरान 11 हजार टेस्ट रन पूरे किए। रूट ने चार दिवसीय टेस्ट के दूसरे दिन चाय से पहले 52 रन बनाकर यह मुकाम हासिल किया। वह रेड बॉल क्रिकेट में इतने रन बनाने वाले कुल 11वें बल्लेबाज हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट में 15,921 रन के साथ शीर्ष पर हैं। मॉर्डन डे क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में जो रूट के अलावा विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन की गिनती होती है। रूट रन के मामले में इन तीनों से काफी आगे निकल गए हैं। जो रूट अभी 32 साल के हैं और उनकी रन बनाने की रफ्तार देखें तो सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद से वह काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। साल 2021 में उन्होंने 1708 रन बनाए थे। वहीं साल 2022 में उन्होंने 1098 रन बनाए। साल 2023 में वह अबतक 3 मैचों की 5 पारियों में 375 रन बना चुके हैं। वह 29 शतक लगा चुके हैं। उन्होंने 130 मैचों की 238 पारियों में 11004 रन बनाए हैं। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का रिकॉर्ड 34 साल के विराट कोहली ने 108 मैचों की 183 पारियों में 8416 रन बनाए हैं। उन्होंने 28 शतक लगाए हैं। 34 साल के स्टीव स्मिथ ने 96 मैच की 169 पारियों में 8792 रन बनाए हैं। वह 30 शतक जड़ चुके हैं। 32 वर्षीय केन विलियमसन ने 94 मैच की 164 पारियों में 8124 रन बनाए हैं। उन्होंने 28 शतक जड़े हैं। विराट कोहली ने साल 2018 से 2022 के बीच सिर्फ एक बार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। स्टीव स्मिथ ने भी साल 2019 से 2022 के बीच एक साल में 1000 रन नहीं बनाए है। केन विलियमसन ने 2015 के बाद से एक साल में 1000 रन नहीं बनाए हैं। Also Read ENG vs IRE: ओली पोप ने इंग्लैंड के लिए लगाया सबसे तेज दोहरा शतक, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में छक्का लगाकर पूरे किए 200 रन दिग्गज ब्रायन लारा को छोड़ा पीछे 11 हजार रन सबसे कम मैचों में पूरा करने के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा (131 मैच) को रूट (130 मैच) ने पीछे छोड़ा। वह सबसे कम मैच खेलकर इस मुकाम तक पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक ने अपने 161वें टेस्ट में यह आंकड़ा पार किया था। 2022 में रूट 10 हजार टेस्ट रन बनाने वाले संयुक्त रूप से सबसे युवा बल्लेबाज थे। रूट और कुक ने 31 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए थे।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram