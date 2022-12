Jobs Spam Emails: चयनकर्ता पद के लिए BCCI को सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और वीरेंद्र सहवाग के ‘CVs’ मिले, क्या यह सच है?

BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पांच सदस्यीय चयन पैनल (Selection Panel) के लिए 600 से ज्यादा ईमेल (Email) आवेदन मिले हैं। इसमें से कुछ ‘फर्जी आईडी’ से भेजे गए हैं।

JOBS: राष्ट्रीय चयनकर्ता पद के लिए बीसीसीआई को स्पैम ईमेल में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग के नाम से CV मिले हैं।

