Asian Games: सूर्यकुमार यादव की तरह शॉट खेलने के लिए जितेश शर्मा ले रहे यूट्यूब का सहारा, नीरज चोपड़ा से मिलने की है चाह

जितेश शर्मा का कहना है कि एशियाड के लिए चुना जाना उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होगा। वह ओपलिंक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मिलना चाहते हैं।

Jitesh Sharma: पंजाब किंग्स के लिए जितेश शर्मा ने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। (फोटो – पीटीआई)

प्रत्युष राज। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले कुछ सीजन में विदर्भ और पंजाब किंग्स (PBKS) के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। फिनिशर के तौर पर उनकी खूब सराहना हुई है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग उनसे काफी प्रभावित हुए हैं। वह चाहते हैं कि जितेश भारत के टी20 सेटअप में हों। 29 वर्षीय खिलाड़ी को चीन के हांगझू में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया है। जितेश का कहना है कि एशियाड के लिए चुना जाना उनके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होगा। वह ओपलिंक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वह दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव की तरह 360 डिग्री शॉट खेलना चाहते हैं। इसके लिए वह यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। जितेश का कोई कोच नहीं रहा है। उन्होंने यूट्यूब से क्रिकेट सीखा है। नीरज चोपड़ा से मिलना चाहते हैं जितेश शर्मा एशियन गेम्स के लिए चुने जाने के बाद जितेश शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मिल्खा सिंह की फिल्म जैसा वाइब आएगा जब सारे लड़के वॉक करेंगे। हमारे देश के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ चलना सौभाग्य की बात होगी। मैं नीरज चोपड़ा से मिलना चाहता हूं। वह आइडल हैं। उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज इसे बड़ी हो सकती है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं और उनकी मानसिकता के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। व्यक्तिगत खेल खेलना कठिन काम है। क्रिकेट में आप हमेशा दस लोगों से घिरे रहते हैं; आपको हमेशा मदद मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत खेल में, आप अपने दम पर खड़े होते हैं। खेल गांव में मिलेगा जीवन बदलने वाला अनुभव जितेश शर्मा ने आगे कहा, ” खेल गांव में अन्य एथलीटों के साथ रहना, उनके साथ नाश्ता करना और जिम में उनके साथ ट्रेनिंग लेना बहुत अच्छा अनुभव होगा। उनकी दिनचर्या के बारे पता चलेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको ऐसा अनुभव नहीं मिलता है। यह मेरे लिए जीवन बदलने वाला अनुभव होगा।” Also Read टीम चुनते समय निजी संबंधों के बारे में न सोचें, अजीत अगरकर को पूर्व चयनकर्ता की सलाह ‘यूट्यूब है जितेश शर्मा का कोच’ जितेश शर्मा का क्रिकेट में आने से लेकर पावर हिटर बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। जितेश का कोई कोच नहीं रहा और उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर क्रिकेट सीखा। वह ज्यादातर एडम गिलक्रिस्ट और सौरव गांगुली के वीडियो देखते थे। वह 360-डिग्री बल्लेबाज बनने के लिए फिर से यूट्यूब पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए वह सूर्यकुमार यादव का बल्लेबाजी वीडियो देखते हैं और फिर नेट्स पर इस तरह से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यकुमार यादव जैसा बल्लेबाज बनना चाहते हैं जितेश शर्मा जितेश शर्मा ने कहा, ” मैं सिर्फ सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर गौर कर रहा हूं। मैं उनके जितना कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं उनके वीडियो देख रहा हूं कि वह किस तरह मैदान के साथ खेलते हैं, कैसे वह बगैर जोखिम उठाए शॉट खेलते हैं। मैं बस उनकी बल्लेबाजी से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हर किसी के पास अलग कौशल होता है। मैं बस अपने खेल को 360 बनाने की कोशिश कर रहा हूं।”

