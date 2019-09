पिछले साल जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के जिनसन जॉनसन ने रविवार रात बर्लिन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने आईएसटीएएफ बर्लिन प्रतियोगिता में 1500 मीटर में रजत पदक जीता। अमेरिका के जोशुआ थॉम्पसन स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। जॉनसन ने रजत पदक जीतने के साथ ही 1500 मीटर में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा।

जॉनसन ने इस प्रदर्शन के साथ ही दोहा में 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। विश्व चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग समय 3 मिनट 36.00 सेकंड था।

ओलंपिक स्टेडियम में हुई इस प्रतियोगिता में जॉनसन ने 3 मिनट 35.24 सेकंड के साथ 1500 मीटर की रेस पूरी की। यह उनका सर्वश्रेष्ठ समय भी है। इससे पहले इस साल जून में उन्होंने नीदरलैंड के निमेगेन में 3 मिनट 37.62 सेकंड के साथ यह रेस पूरी की थी। 800 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जॉनसन (एक मिटन 45.65 सेकंड) के नाम है।

पदक जीतने के बाद जॉनसन ने कहा, ‘मुझे नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने रजत पदक जीतने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आगे की ट्रेनिंग के लिए अब अमेरिका के कोलोराडो जाऊंगा। इसके बाद दोहा में विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लूंगा। मैं अपने इस प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। हालांकि, मेरा लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक 2020 में अच्छा प्रदर्शन करना है।’



जॉनसन ने पिछले साल हुए एशियन गेम्स में 1500 मीटर में 3 मिनट 44.72 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आईएसटीएएफ बर्लिन, आईएएएफ वर्ल्‍ड चैलेंज का हिस्‍सा है। यह एथलेटिक्‍स प्रतियोगिता में दूसरे दर्जे की स्पर्धा है।

#JinsonJohnson breaks yet another #Indian Record with a superb second place finish in 1500m at #ISTAFBerlin.

With a time of 3:35.24 (NR,PB)@JinsonJohnson5 also qualifies for World Championships #Doha2019

