न्यूजीलैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने भले ही वनडे सीरीज गंवा दी हो लेकिन केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है। उनकी बैटिंग को देखकर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी खासा प्रभावित दिख रहे हैं। अबतक खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज में केएल राहुल ने कमाल की बल्लेबाजी की। उनके इस फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में उनके साथी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज जिमी नीशम ने केएल राहुल को लेकर एक मजाकिया ट्वीट किया है।

वनडे सीरीज के बाद जिमी नीशन ने केएल राहुल के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि “Paper, scissors, rock। इस फोटो में राहुल और नीशम अंपायर के पास खड़े हैं और चीयर करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं इसके अलावा जिमी नीशम ने केएल राहुल की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए लिखा कि यह मत भूलो कि कुछ रन अप्रैल के लिए भी बचा कर रखने हैं। बता दें कि मार्च के आखिरी दिनों से आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज होने जा रहा है।

नीशम इस सीजन आईपीएल में केएल राहुल की कप्तानी में खेलेंगे। इस दौरे की बात करें तो इसका आगाज 5 मैचों की टी20 सीरीज से हुआ था। इसमें भारत ने 5-0 से सीरीज अपने नाम की थी।

Don’t forget to save some runs for April aye @klrahul11 ?

— Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) February 11, 2020