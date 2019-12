ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग के दौरान एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कभी गेंदबाज इस लीग में धमाल मचा रहे हैं तो कभी बल्लेबाज अपना जलवा बिखेर रहे हैं। लेकिन, एक मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

एडिलेड ओवल के मैदान पर पर्थ स्ट्राइकर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच एक मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में झाय रिचर्डसन ने कुछ ऐसे बल्लेबाज को रन आउट किया जो अमूमन क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है।

इस मुकाबले में टॉस जीतकर पर्थ के कप्तान मिशेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। इस मुकाबले के 16वें ओवर में 47 गेंदों पर 10 चौके और 3 छक्के जड़ चुके वैदररल्ड ने थर्ड मैन की तरफ एक शॉट खेला और रन दौड़ना चाहा। वहां रिचर्डसन फील्डिंग कर रहे थे।

This is something different from Jhye Richardson in the deep!

A run out worthy of a Bucket Moment.#BBL09 | @KFCAustralia pic.twitter.com/l48sK8BQBw

— KFC Big Bash League (@BBL) December 23, 2019