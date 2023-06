झूलन गोस्वामी को एमसीसी की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में मिली जगह, इंग्लैंड के दो विश्व विजेता कप्तान भी शामिल

भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को एमसीसी (मेरिलबोन क्रिकेट क्लब) की वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है। उनके अलावा इस कमेटी में इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हीथर नाइट और पुरुष टीम के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन को भी जगह मिली है। इन दोनों ने ही अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया है। यह तीनों क्रिकेटर विश्व क्रिकेट समिति (डब्ल्यूसीसी) की लार्ड्स में होने वाली बैठक से पहले समिति से जुड़ गए हैं। एमसीसी की ओर से सोमवार को इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई। बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक ने फर्स्ट क्लास के अपने आखिरी कुछ सालों पर ध्यान देने के लिए इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। कमेटी के चेयरमैन पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज माइक गैटिंग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि WCC में हम झूलन, हीथर और इयोन का स्वागत करते हैं। हम इनके साथ काम करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है और उनके यहां होने से वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को फायदा होगा। बता दें कि डब्ल्यूसीसी एक स्वतंत्र समिति है, जिसमें दुनिया भर के मौजूदा और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, अंपायर और अधिकारी शामिल हैं। महिला क्रिकेट की सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल झूलन ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा था। इंग्लैंड के खिलाफ लार्ड्स में एकदिवसीय उनका अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था जिसमें उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। दो दशक लंबे करियर में झूलन ने 272 एकदिवसीय मुकाबलों में 300 से अधिक विकेट चटकाए। उन्होंने 12 टेस्ट में 44 विकेट भी हासिल किए। झूलन को इस साल अप्रैल में एमसीसी का मानद आजीवन सदस्य बनाया गया था।

