महिला अंडर-19 टूर्नामेंट में झारखंड की टीम को एक रन से मिली हार के बाद विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड क्रिकेट संघ (JCA) ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में आधिकारिक स्कोरर ने टीम के खाते में एक रन नहीं जोड़ा। इस कथित चूक के कारण झारखंड की टीम 133 रन पर ऑलआउट हो गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। संघ ने इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से शिकायत की है।

पिछले मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तराखंड ने छह विकेट पर 134 रन बनाए थे। इसके जवाब में झारखंड की पूरी टीम अपनी पारी की आखिरी गेंद पर 133 रन पर ऑलआउट हो गई। इस हार के साथ ही झारखंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

झारखंड क्रिकेट संघ के मुताबिक, ‘‘पारी के 19.4 ओवर में उनका एक बल्लेबाज दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गया था। हालांकि, JCA का आरोप है कि आधिकारिक स्कोरर ने पहला रन दर्ज नहीं किया और केवल रन आउट को रिकॉर्ड किया। इसके कारण टीम के कुल स्कोर में एक रन नहीं जुड़ पाया। संघ ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि नागपुर में मैदान पर स्कोरबोर्ड का संचालन कर रहे स्कोरर ने रन जोड़ दिया था और खिलाड़ियों ने भी उसी स्कोर को स्वीकार किया था।’’

झारखंड की टीम को लगा कि उसे जीत के लिए दो रन और मैच टाई कराने के लिए एक रन की जरूरत है, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर एक रन पूरा करने के बाद बल्लेबाज के रन आउट होने के बावजूद टीम को एक रन से हारा हुआ घोषित किए जाने पर खिलाड़ी हैरान रह गए। नागपुर के अमृतबाई डागा कॉलेज मैदान पर खिलाड़ियों ने स्कोरर से इस बारे में बहस भी की, लेकिन स्कोरर अपने फैसले पर कायम रहा।

झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया, ‘‘मैदान के दूसरे छोर पर लगे स्कोरबोर्ड पर हर गेंद के बाद अपडेटेड स्कोर दिखाया जा रहा था, लेकिन मुख्य स्कोरर एक रन जोड़ना भूल गया। इस कारण हम मैच टाई नहीं करा पाए। हमने स्कोरर से सुधार करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।’’ नियमों के मुताबिक, अंपायरों को स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्ज करने वाले व्यक्ति के बजाय आधिकारिक स्कोरर के रिकॉर्ड के अनुसार चलना होता है।

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