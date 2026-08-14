भारतीय महिला टीम को एक झटका लगा है क्योंकि जेमिमा रोड्रिग्स हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 2026 एशिया कप और एशियाई खेलों से बाहर हो गई हैं। उन्हें यह चोट द हंड्रेड टूर्नामेंट में सदर्न ब्रेव के लिए खेलते समय लगी थी। इस चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं थीं और अब उन्हें कुछ हफ्तों तक मैदान से दूर रहने की सलाह दी गई है।

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि जेमिमा रोड्रिग्स को 3 अगस्त को इंग्लैंड में द हंड्रेड टूर्नामेंट के दौरान दाहिने पैर की हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी जांच की और जांच में हाई-ग्रेड टियर (गंभीर चोट) की पुष्टि हुई।

जेमिमा की जगह प्रतिका रावल को टीम में किया गया शामिल

बीसीसीआई ने अब भारतीय महिला टीम में इन दोनों अहम टूर्नामेंट के लिए जेमिमा की जगह प्रतिका रावल को शामिल किया है जिन्होंने अब तक भारत के लिए एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। प्रतिका रावल 2025 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की अहम सदस्य थी और उन्होंने अब तक भारत के लिए एक टेस्ट और 27 वनडे मैच खेले हैं। प्रतिका ने वनडे में अब तक 2 शतक लगाए हैं और उनका औसत 48.56 का है। प्रतिका रावल महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में चोट की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेल पाईं थीं।

नेशनल टीम में चुने जाने का मतलब है कि प्रतिका अब वनडे कप में वारविकशायर बियर्स के लिए नहीं खेल पाएंगी। भारत का पहला एशिया कप मैच 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ होगा। इसके बाद वे 3 और 5 सितंबर को क्रमशः हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। एशियाई खेलों के मैच 17 से 22 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। भारत एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के तौर पर उतरेगा। उन्होंने पिछले सीजन के फाइनल में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश ने तीसरे स्थान के लिए हुए प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

एशिया कप 2026 और एशियन गेम्स के लिए अपडेटेड भारतीय महिला क्रिकेट टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, प्रतिका रावल।

सचिन के 203 रन, रैना का डेब्यू टेस्ट शतक, सहवाग के 99 रन, फिर भी नहीं जीता था भारत; श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने बनाए थे 707 रन

श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने जिस टेस्ट मैच में 203 रन की पारी खेली थी और सुरेश रैना ने भी शतक लगाया था उस मुकाबले में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग 99 रन पर आउट हो गए थे और अपने शतक से सिर्फ एक रन से चूक गए थे। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)