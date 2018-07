इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है। भारतीय टीम जहां भी जाती है, वहां उसके फैन्स साथ होते हैं। जहां कहीं भी भारतीय क्रिकेटर्स देश के लिए खेलने जाते हैं, स्टेडियम में फैन्स उनके पीछे-पीछ पहुंच जाते हैं। केवल फैन्स ही नहीं कोई और भी है जो हमेशा भारतीय टीम के साथ होता है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के बस ड्राइवर जेफ गुडविन की। टीम इंडिया किसी देश के दौरे पर जाती है तो वहां मैच के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती रहती है, ऐसे में सभी खिलाड़ी समय पर मैदान में पहुंच जाए, इसकी जिम्मेदारी गुडविन के हाथों में होती है।

बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआई) ने अपनी वेबसाइट में जेफ के इंटरव्यू का एक वीडियो डाला है, जिसमें जेफ भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बातें करते दिख रहे हैं। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए इसे एक ‘प्रोफेशनल’ टीम कहा। उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके बेटे ने भी कुछ क्रिकेट टीम्स के लिए ड्राइविंग की और उस वक्त उनके बेटे के बगल में तेंदुलकर बैठा करते थे।

गुडविन ने कहा, ‘मेरा बेटा क्रिकेट टीमों के लिए ड्राइविंग कर रहा था। उसने इंडिया के लिए भी ड्राइविंग की और तेंदुलकर उसके बगल में बेठा करते थे और वह कहते थे कि तुम्हारे पिता एक बड़े स्टार हैं। साल के अंत तक मेरा बेटा भी बड़ा स्टार बन गया। वह अभी 21 साल का है। मुझे और मेरे बेटे को भारत सरकार की तरफ से थैंक्यू लेटर आया था।’ गुडविन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी उन्हें काफी पसंद करती है।

Say to Mr. Jeff Goodwin.#TeamIndia's bus driver gives interesting insights about various cricket teams who have been his passengers all these years. P.S Jeff loves this Indian Cricket team. Find out why…

