IPL Auction 2018: डेढ़ करोड़ था बेस प्राइज मगर 11.50 करोड़ में बिके जयदेव उनदट, अब हो रहे ट्रोल

IPL 11 के लिए शनिवार और रविवार को बेंगलुरु में ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस ऑक्शन में आईपीएल 11 की आठ टीमों ने खिलाड़ियों को ऑक्शन के जरिए खरीदा। इस नीलामी में अभी तक सबसे ज्यादा कीमत पर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स बिके हैं। स्टोक्स को राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा कीमत जयदेव उनदकट की लगी। उनदकट को भी राजस्थान रॉयल्स ने 11.50 करोड़ में खरीद अपनी टीम में शामिल किया। जयदेव उनदकट का इस ऑक्शन में बेस प्राइस 1.5 करोड़ थी। इतनी कम बेस प्राइस के बाद भी जयदेव की 11.50 करोड़ लगी। राजस्थान रॉयल्स की इस महंगी ‘शॉपिंग’ के बाद जयदेव उनदकट सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं।

जयदेव उनदकट की इतनी महंगी बोली के लिए उनकी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स का भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि उनदकट को इतने महंगे में खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स पर और कुछ सालों के लिए बैन लगना चाहिए।

Another 2 year ban for RR needed for bidding 11.5 crore for Unadkat

वहीं जयदेव उनदकट का बी जमकर मजाक उड़ रहा है। देखते ही देखते जयदेव ट्विटर पर ट्रोल होने लगे। लोग लिख रहे हैं कि उनदकट की जितनी बोली लगी है वो उतने के लायक थे नहीं। कुछ यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि दूसरे बॉलर्स सोच रहे होंगे कि उनदकट में ऐसा क्या था जो हममे नहीं था। सोशल मीडिया में उनदकट को लेकर चुटकुलों का बाढ़ सी आ गई है।

Jaydev Unadkat sold for 11.5 crores.. That’s almost 11.5 crores more than he is worth ! #IPLAuction

‘You’ve been sold for 11.5 CR’ Unadkat: Abey 1.5 hoga.. ‘No it’s 11.5 CR ELEVEN’ Unadkat: Abey jaana BC dimaag mat kharab kar #IPLAuction

Meanwhile other fast bowlers about Jaydev Unadkat : #IPLAuction pic.twitter.com/AaXHLMww4H

Jaydev unadkat 11.5 Cr Its really unbelievable Rajastan Royals have lost there mind #IPL2018Auction #RajasthanRoyals

Jayadev unadkat 11.5cr . Wat will be his mind state now ? Ennakku yenda evallo ?

Do you know Jaydev Unadkat ?

“NO”

He is sold at Rs. 11.50 Cr

Do you know Chris Gayle ?

“YES”

He remained unsold #IPLAuction

— Doraemon (@DoraemonCameOut) January 28, 2018