सौराष्ट्र को रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनाने के बाद टीम के कप्तान जयदेव उनादकट ने फैंस को एक नई खुशखबरी दी है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिनी से सगाई कर ली है। उनादकट ने ट्विटर पर रिनी के साथ सगाई की एक तस्वीर शेयर की। उनकी कप्तानी में दो दिन पहले ही सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल को हराया था। जीत के बाद उनादकट ने पिच को किस किया था।

28 साल के उनादकट ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- छह घंटे, दो भोजन और बाद में एक साझा मड केक (6 hours, 2 meals & 1 shared mud cake later)। सौराष्ट्र और बंगाल के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा था। उनादकट की टीम ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर खिताब अपने नाम किया। उनकी टीम में भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भी शामिल थे। पुजारा ने फाइनल की पहली पारी में 66 रन बनाए थे।

पुजारा ने उनादकट को सगाई की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया,‘‘रिनी आपका परिवार में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई उनादकट को अपने जीवन का प्यार मिला है। रिनी, आपको बहुत सारे ब्रोमांस से निपटना होगा।’’ उनादकट के अलावा तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल, ऑलराउंडर मंदीप सिंह और विदर्भ के ऑलराउंडर फैज फजल के साथ कई अन्य क्रिकेटर्स ने भी उनादकट को बधाई दी।

Welcome to the family Rinny. I am so glad that my brother @JUnadkat has found the love of his life.

P:S – You have to deal with a lot of bromance pic.twitter.com/X9aZxFfm0o

— cheteshwar pujara (@cheteshwar1) March 15, 2020