जसप्रीत बुमराह NCA में खेलेंगे अभ्यास मैच, ऋषभ पंत ने शुरू की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग; BCCI ने 5 क्रिकेटर्स का जारी किया हेल्थ अपडेट

Medical And Fitness Update Of 5 Key India Cricketers: बुमराह 10 से भी ज्यादा महीनों से क्रिकेट से दूर हैं। एनसीए की चिकित्सा टीम पहले बुमराह की फिटनेस 20 ओवर के मैच में टेस्ट करेगी।

बीसीसीआई ने भारत के उन 5 प्रमुख खिलाड़ियों पर मेडिकल और फिटनेस अपडेट दिया है, जो लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। (सोर्स- BCCI)

