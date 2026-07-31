CWG 2026 Neeraj Chopra Match LIVE Streaming: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीद नीरज चोपड़ा गुरुवार (31 अगस्त) को ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों के जैवलिन थ्रो फाइनल में एक्शन में होंगे। यह इवेंट भारतीय समयानुसार रात 12:45 बजे होगा। पूर्व ओलंपिक और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन ने क्वालिफिकेशन राउंड में 79.61 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वह कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रहे।

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो में 3 पदकों की उम्मीद है। नीरज के साथियों भारतीय रोहित यादव (78.37 मीटर) और यशवीर सिंह (78.36 मीटर) ने भी फाइनल में जगह बनाई। भारत एकमात्र देश है, जिसके 3 जैवलिन एथलीट फाइनल में पहुंचे हैं। नीरज ने गोल्ड कोस्ट में 2018 में गोल्ड जीता था। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी मुकाबले में होंगे। दो बार के विश्व विजेता ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स भी होंगे। इस खबर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जैवलिन थ्रो के फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा का मेन्स जेवलिन थ्रो फाइनल कब है?

नीरज चोपड़ा शनिवार, 1 अगस्त, 2026 (भारतीय समयानुसार) को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेन्स जेवलिन थ्रो फाइनल में हिस्सा लेंगे। यह इवेंट देर रात 12:45 पर शुरू होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जैवलिन फाइनल कहां होगा?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा का फाइनल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में होगा।

भारत में नीरज चोपड़ा का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का फाइनल टीवी पर लाइव कहां देख सकते हैं?

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों का जैवलिन थ्रो फाइनल भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इन चैनल्स पर प्रसारण होगा:

सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 SD और HD (इंग्लिश)।

सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 हिंदी SD और HD (हिंदी)।

सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल, तेलुगु और कन्नड़)।

DD स्पोर्ट्स (फ्री-टू-एयर)।

भारत में नीरज चोपड़ा के कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 फाइनल का लाइव स्ट्रीम कहां देख सकते हैं?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

यहां देखें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अबतक 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। वह 51 स्वर्ण, 24 रजत और 35 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।