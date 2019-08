पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद भारत विरोधी बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भारत पर परमाणु बम से हमला करने की धमकी दी थी। हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश में बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उनके सुर बदल गए हैं। अब उन्होंने शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में ट्विटर पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान और वहां की जनता अमन चाहती है। वे इसका संदेश लेकर बॉर्डर पर जाएंगे।

मियांदाद ने कहा, ‘कश्मीर के लोग लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। मैं अमन का संदेश लेकर बॉर्डर पर जाऊंगा। सभी टॉप लोगों चाहे वे जिस भी क्षेत्र से हों, अपील करता हूं कि वे मेरे साथ आएं। दुनिया से जो भी जहां से वहां मेरे साथ आना चाहता है, उसको मैं साथ लेकर जाऊंगा। हम कश्मीरियों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान हर मसले को शांति के साथ निपटाएं।’

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में Article 370 निष्प्रभावी करने के बाद पाकिस्तान के कराची में एक रैली हुई थी। इसमें जावेद मियांदाद ने भी शिरकत की थी। उस दौरान उन्होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ‘अभी तक इन्होंने (भारत) किया क्या है? परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखा है, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आपको हमला करना चाहिए। ये हर जगह नियम है कि आप अपने बचाव में मार सकते हैं। तुम मुसलमान भाइयों मारो और जान से मार दो। जब उनकी लाशें घरों में जाएंगी तभी उनको अहसास होगा।’

जावेद मियांदाद के बेटे का निकाह दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ हुई है। दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। वह पाकिस्तान की शह पर कराची के क्लिफटन क्षेत्र में रहता है। हालांकि, पाकिस्तानी सरकार हमेशा उसकी वहां मौजूदगी से इनकार करती आई है। खुद मियांदाद ने कभी नहीं माना कि दाऊद से उनकी कभी मुलाकात हुई।

I’m with other legends of sports to be visiting Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter. pic.twitter.com/zuRER8W2ll

